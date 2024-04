Paríž hostí konferenciu o pomoci pre Sudán, kde zúri občianska vojna

Paríž 15. apríla (TASR) - Rok po tom, ako v Sudáne vypukla vojna medzi súperiacimi frakciami bezpečnostných síl, sa v Paríži v pondelok pod vedením Francúzska a Nemecka koná medzinárodná darcovská konferencia s cieľom získať finančné prostriedky na humanitárnu pomoc. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Na čele podujatia, na ktorom sa zúčastňujú aj skupiny poskytujúce pomoc priamo v teréne a zástupcovia susedných krajín Sudánu, stoja francúzsky minister zahraničných vecí Stéphane Séjourné, nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková a šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell.



Krvavý boj o moc zúri medzi Sudánskymi ozbrojenými silami (SAF) generála Abdala Fattáha Burhána a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF), ktoré vedie jeho bývalý zástupca, generál Muhammad Hamdán Daklú.



Obaja sa chopili moci vojenským prevratom v roku 2021, ale neskôr sa rozišli pre medzinárodne podporované plány prechodu Sudánu k civilnej vláde. Obzvlášť spornou otázkou bolo začlenenie RSF do regulárnych ozbrojených síl.



Ich násilná snaha o ovládnutie Sudánu vyvolala najväčšiu utečeneckú krízu na svete. Vysoký komisár OSN pre utečencov odhaduje, že zo svojich domovov do iných častí Sudánu alebo do susedných krajín utieklo už viac ako 8,6 milióna ľudí; podľa iných odhadov je to vyše deväť miliónov ľudí.



V Sudáne rok po začiatku občianskej vojny každodenne pribúda približne 20.000 vysídlených osôb, oznámila v pondelok v Ženeve Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).



Ľudskoprávna organizácia Amnesty International minulý rok uviedla, že zdokumentovala vojnové zločiny spáchané oboma stranami vrátane masových civilných obetí pri úmyselných a nerozlišujúcich útokoch, ako aj sexuálne násilie na ženách a dievčatách.



Parížske stretnutie sa začne politickými konzultáciami, na ktorých sa očakáva účasť viac ako 20 ministrov a zástupcov kľúčových medzinárodných organizácií.



OSN potrebuje tento rok približne 2,7 miliardy dolárov na zabezpečenie potravín, zdravotnej starostlivosti a ďalších potrieb pre 24 miliónov núdznych ľudí v Sudáne, čo je takmer polovica z 51 miliónov jeho obyvateľov, dopĺňa tlačová agentúra AP. OSN ďalej uvádza, že 3,5 milióna detí mladších ako päť rokov - každé siedme dieťa v Sudáne - trpí akútnou podvýživou.



Podľa Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) poskytli sponzori doteraz len 145 miliónov dolárov, čo je približne päť percent požadovanej sumy.