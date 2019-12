Paríž chce posunúť Trumpovu hrozbu za digitálnu daň na WTO

Paríž 8. decembra (TASR) - Francúzsko je pripravené posunúť hrozbu amerického prezidenta Donalda Trumpa uvaliť na francúzske produkty vysokú daň pre francúzsku daň z digitálnych služieb na pôdu Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Povedal to v nedeľu francúzsky minister financií Bruno Le Maire.



"Sme pripravení posunúť to na medzinárodné inštitúcie, najmä na pôdu WTO, pretože francúzska digitálna daň sa okrem amerických firiem týka aj firiem z Číny, domácich francúzskych firiem či spoločností z ostatných krajín Európskej únie. O žiadnu diskrimináciu nejde," povedal Le Maire v rozhovore pre televíznu stanicu France 3.



Paríž má dlhodobo problém s tým, že americké internetové koncerny neplatia adekvátnu daň z príjmov realizovaných na území Francúzska. V júli preto Francúzsko prijalo daň z digitálnych služieb, a to vo výške 3 % z objemu tržieb vygenerovaných vo Francúzsku. Týka sa spoločností s ročnými globálnymi tržbami nad 750 miliónov eur a v rámci Francúzska s tržbami nad 25 miliónov eur.



Trump pohrozil vysokými dovoznými clami až do výšky 100 % na viaceré francúzske výrobky, ako sú syry, šampanské a luxusné kabelky. Francúzi, ako aj zástupcovia Európskej únie však oznámili, že sú pripravení na odvetu, ak by vláda Donalda Trumpa hrozbu zrealizovala.