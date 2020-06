Francúzske kaviarne a reštaurácie otvorili aj vnútorné priestory

Paríž 15. júna (TASR) – Parížania znovu objavujú svoje mesto - v pondelok sa pre nich otvorili už aj vnútorné priestory kaviarní a reštaurácií, ktorých dvere donútil 14. marca zatvoriť rýchlo sa šíriaci koronavírus. Informácie priniesla tlačová agentúra AP.



"Salut!" - "Ahojte!" pozdravil vedúci s rúškom na tvári dvojicu pravidelných zákazníkov, keď vošli v pondelok do baru Les Favoris na juhu Paríža na rýchle ranné espresso.



Prekvapivé povolenie na znovuotvorenie vnútorných priestorov oznámil priamo francúzsky prezident Emmanuel Macron v televíznom prejave k národu v nedeľu večer.



"Znovu objavíme... umenie žiť, našu chuť po slobode," povedal Macron a zdôvodnil to pokrokom v boji proti pandémii nového koronavírusu. "Znovu objavíme Francúzsko," dodal prezident.



Reštaurácie mimo oblasti Paríža sa otvorili tento mesiac už skôr a parížske kaviarne mohli obsluhovať ľudí iba vonku, svoje vnútorné priestory ešte nemohli otvoriť.



Po troch mesiacoch ekonomických strát sa niektoré reštaurácie obávajú, že bude trvať dlho, kým sa predaj vráti do bežných koľají. "Ľudia si vypestovali zvyk nechodiť už do reštaurácií," povedala pre denník Le Parisien šéfkuchárka Amandine Chaignotová.