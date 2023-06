Na Champs-Elysées sa uskutočnilo najväčšie hromadné písanie diktátu

Paríž 5. júna (TASR) - Na slávnom parížskom bulvári Champs-Elysées sa uskutočnila súťaž v písaní diktátu, do ktorej sa zapojilo až 5000 ľudí. Táto udalosť sa dostala aj do Guinnesovej knihy rekordov ako najväčší hromadný diktát. V pondelok to uviedla spravodajská stanica BBC, informuje TASR.



Do súťaže sa prihlásilo 50.000 osôb, z ktorých organizátori vybrali 5000 účastníkov vo veku od 10–90 rokov. Na Champs-Elysées bolo preto rozmiestnených až 1700 školských lavíc, v ktorých mali účastníci počas súťaže sedieť.



Súťaž pozostávala z troch kôl. V prvom kole bol súťažiacim nadiktovaný výňatok z poviedky francúzskeho autora Alphonseho Daudeta Pápežova Mulica. V ďalších dvoch kolách účastníci písali ukážky z modernej literatúry a text o rugby.



Stanica BBC pripomína, že diktáty sú na francúzskych školách bežnou, no zároveň aj obávanou metódou na učenie pravopisu.