Paríž nezareaguje jadrovými zbraňami, ak ich Rusko použije na Ukrajine

Paríž 13. októbra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron uviedol, že Francúzsko neodpovie jadrovými zbraňami, ak ich Rusko použije proti Ukrajine. Informovala o tom televízia Sky News, z ktorej webu správu prevzala agentúra TASR.



V stredajšom rozhovore pre verejnoprávnu televíziu France 2 Macron podrobne hovoril o vojne na Ukrajine: vrátil sa najmä k riziku eskalácie konfliktu a najmä k výrokom ruského prezidenta Vladimira Putina o jadrových zbraniach.



Macron odmietol priamo komentovať Putinove výroky, ale pripomenul, že aj Francúzsko má jadrové zbrane, pričom však zároveň zdôraznil, že verí v "odstrašenie".



"Existuje jednoduché pravidlo: máme doktrínu, je jasná: (jadrové) odstrašenie funguje, ale čím menej o ňom hovoríme, čím menej vyvolávame hrozbu, tým sme dôveryhodnejší," uzavrel Macron s tým, že o tejto téme hovorí "príliš veľa ľudí".



Zdôraznil tiež, že treba dosiahnuť, aby sa konflikt na Ukrajine nerozšíril "ani geograficky, ani vertikálne použitím chemických alebo jadrových zbraní, ktoré by zmenili jeho charakter."



V rozhovore pre televíziu France 2 Macron odsúdil nedávne raketové útoky na Ukrajinu. Uviedol, že cieľom Ruska v posledných dňoch je "zlomiť ukrajinský odpor".



Macron súčasne vyhlásil, že na túžbu ruského prezidenta Vladimira Putina po vojne chce on reagovať dialógom, pričom potvrdil, že je ochotný s Putinom hovoriť "vždy, keď to bude potrebné".



"Dnes musí Vladimir Putin predovšetkým zastaviť túto vojnu, rešpektovať územnú celistvosť Ukrajiny a vrátiť sa k rokovaciemu stolu," prízvukoval Macron podľa Sky News.



Po tom, ako vyzval obe krajiny, aby uprednostnili rokovania pred vojenskou eskaláciou, Macron opäť potvrdil francúzsku pozíciu v tomto konflikte a podporu Ukrajine zo strany Francúzska.



Špecifikoval, že táto pomoc zahŕňa zaslanie obranného vybavenia, ako sú "radary a systémy s protilietadlovými raketami", ktoré sa budú používať na ochranu pred "útokmi dronov a raketovými útokmi" a Kyjev ich má dostať "v najbližších týždňoch".