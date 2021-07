Obmedzenia po príchode do Anglicka diskriminujú Francúzov

Paríž 29. júla (TASR) - Rozhodnutie Anglicka ponechať v platnosti karanténne opatrenia pre cestujúcich prichádzajúcich z Francúzska a zároveň ich zrušiť pre všetky ostatné krajiny EÚ považuje Paríž za diskriminačné, prehnané a nezakladajúce sa na vedeckých poznatkoch. Povedal to vo štvrtok francúzsky minister pre európske záležitosti Clément Beaune, informovala agentúra Reuters.



Cestujúci plne zaočkovaní proti novému koronavírusu prichádzajúci z EÚ a USA nebudú musieť od 2. augusta podstúpiť po príchode do Anglicka povinnú desaťdňovú karanténu. Rozhodla o tom v stredu britská vláda. Toto opatrenie sa bude týkať návštevníkov prichádzajúcich z krajín, ktoré kabinet v Londýne vzhľadom na epidemickú situáciu považuje za nízko alebo stredne rizikové.



Obmedzenia týkajúce sa ľudí prichádzajúcich z Francúzska však britská vláda preskúma až koncom budúceho týždňa. Londýn sa totiž obáva koronavírusového variantu beta objaveného v Juhoafrickej republike (JAR), ktorý sa šíri vo Francúzsku. Paríž však namieta, že väčšina potvrdených prípadov nákazy variantom beta má pôvod na ostrove Réunion v Indickom oceáne, ktorý je francúzskym zámorským územím.



"Je to prehnané a zo zdravotného hľadiska úprimne povedané nepochopiteľné ... Nie je to založené na vede a ide o diskrimináciu Francúzov. Dúfam, že tieto opatrenia britská strana preskúma čo najskôr," uviedol Beaune pre televíziu LCI.



Beaune dodal, že Francúzsko podobné opatrenia recipročne zaviesť neplánuje.