Paríž obvinil ruskú spravodajskú službu z kybernetickej ofenzívy

Paríž 29. apríla (TASR) - Francúzske ministerstvo zahraničných vecí v utorok oznámilo, že ruská vojenská spravodajská služba (GRU) už niekoľko rokov uskutočňuje proti Francúzsku kybernetickú ofenzívu s názvom APT28. Od roku 2021 sa jej terčom stalo približne desať francúzskych subjektov. Ako uviedla agentúra AFP, na svojom konte na sieti X o týchto kybernetických aktivitách informoval v utorok šéf francúzskej diplomacie Jean-Noel Barrot, píše TASR.



Počítačovému útoku bol v roku 2017 vystavený aj predvolebný štáb prezidenta Emmanuela Macrona a v roku 2015 aj jedna z francúzskych televíznych sietí - TV5Monde.



APT28, skratka pre Advanced Persistent Threat (pokročilá pretrvávajúca hrozba), je ruský aktér, ktorý je dobre známy Spojeným štátom i krajinám Európskej únie. Tie už na osoby a subjekty spojené s touto skupinou uvalili sankcie za pokusy destabilizovať verejnú mienku.



Televízia BFM uviedla, že Francúzsko sa rozhodlo zverejniť výsledky svojho najnovšieho vyšetrovania vzhľadom na rastúcu intenzitu ruskej hybridnej hrozby. Tieto zistenia sú zhrnuté v správe Francúzskej národnej agentúry pre bezpečnosť informačných systémov (ANSSI), ktorá podrobne opisuje útoky od roku 2021 do konca roka 2024. Predchádzajúca správa bola zverejnená v októbri 2023.



„Od roku 2021 sa APT28 zameriava na širokú škálu organizácií: vládne subjekty, miestne samosprávy, zbrojárske a letecké spoločnosti, ako aj sektor hospodárstva a financií,“ vysvetlili francúzske úrady vo videu, ktoré má zvýšiť povedomie o tejto hrozbe a ktoré zverejnil minister Barrot na svojom účte na sieti X.



Terčom útokov ATP28 boli aj športové organizácie spojené s usporiadaním olympijských a paralympijských hier 2024 vo Francúzsku.



V roku 2017 sa skupina ATP28 podľa francúzskeho ministerstva zahraničných vecí zúčastnila počas prezidentských volieb na rozsiahlej hackerskej operácii s cieľom ovplyvniť verejnú mienku. Ukradla a šírila tisíce dokumentov s cieľom zmanipulovať voličov. Išlo o aféru MacronLeaks, zvoleniu Emmanuela Macrona však nezabránila.



Organizácia APT28, známa aj ako Fancy Bear, bola americkými tajnými službami obvinená zo zasahovania do prezidentských volieb v roku 2016 v prospech Donalda Trumpa, a to zverejnením desiatok tisíc správ od Demokratickej strany a ľudí blízkych jeho rivalke Hillary Clintonovej.