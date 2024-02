Parížsky súd skrátil Sarkozymu trest za nezákonné financovanie kampane

Paríž 14. februára (TASR) - Parížsky súd v stredu zmiernil bývalému francúzskemu prezidentovi Nicolasovi Sarkozymu ročný trest väzenia za nezákonné financovanie predvolebnej kampane a vyhlásil, že si musí za mrežami odpykať len polovicu tohto času. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Hoci je trest miernejší než ten pôvodný, stredajší verdikt je stále tvrdší než ročný podmienečný trest, ktorý žiadala prokuratúra. Sarkozyho právnik už oznámil, že exprezident podá odvolanie na najvyšší Kasačný súd.



Parížsky odvolací súd potvrdil verdikt súdu nižšieho stupňa o vine Sarkozyho, ktorého odsúdili za utajovanie nadmerného financovania jeho kampane z roku 2012 za znovuzvolenie do úradu. Podľa stredajšieho rozsudku si však musí namiesto roku väzenia odpykať šesť mesiacov a ďalších šesť mesiacov je podmienečných.



Od svojho pôsobenia v prezidentskom úrade v rokoch 2007 až 2012 čelí Sarkozy celému radu právnych problémov. Obvinili ho v sérii káuz, napríklad z korupcie, podplácania, zneužívania vplyvu a porušovania pravidiel pre financovanie kampane.



V takzvanej "kauze Bygmalion" čelil Sarkozy (69) obvineniam, že jeho pravicová strana, vtedy známa ako Zväz za ľudové hnutie (UMP), spolupracovala s PR firmou, aby zakryla skutočné náklady na kampaň za znovuzvolenie v roku 2012.



Keď súd v roku 2021 vyhlásil trest rok väzenia, Sarkozy sa stal prvým prezidentom Francúzska po druhej svetovej vojne, ktorého odsúdili na odňatie slobody. Súd však spresnil, že trest môže mať formu elektronicky kontrolovaného domáceho väzenia. Odvolací súdny proces sa začal vlani v novembri.



Sarkozy dôrazne odmietal akékoľvek pochybenie a obvinil firmu Bygmalion, že sa za jeho chrbtom sama obohacovala. Trval na tom, že by mu nikdy ani nenapadlo, že "tam fungoval systém falošných faktúr".



Prokuratúra však vyhlásila, že Sarkozy minul na svoju kampaň v roku 2012 takmer 43 miliónov eur, čo je skoro dvojnásobok povolenej sumy 22,5 milióna eur. Francúzsko má prísne obmedzenia pre výdavky na kampaň.



Za vinných z rôznych trestných činov uznali 13 ďalších ľudí vrátane členov UMP, účtovníkov a riadiacich pracovníkov Bygmalionu. Dopustili sa falšovania dokumentov či podvodov ako spoluvinníci pri protizákonnom financovaní kampane.



V roku 2025 čaká Sarkozyho súdny proces pre obvinenia, že vzal peniaze od medzitým zosnulého líbyjského diktátora Muammara Kaddáfího na nezákonné financovanie svojej víťaznej kampane vo voľbách prezidenta v roku 2007.



Napriek problémom so zákonom má Sarkozy stále značný vplyv a popularitu v pravicovej časti francúzskej politiky. Udržiava tiež dobrý vzťah s prezidentom Emmanuelom Macronom. Francúzske médiá informovali, že dvojica spoločne večerala pri mnohých príležitostiach a debatovala o politike.



Sarkozy takisto napísal knihy, ktoré sa stali veľkými vydavateľskými udalosťami.