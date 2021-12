Paríž opäť zavedie povinné rúška na verejnosti

Paríž 30. decembra (TASR) - Prekrytie horných dýchacích ciest bude od piatka opäť povinné na vonkajších priestranstvách v Paríži. Oznámila to v stredu francúzska polícia, píše agentúra AFP.



Cieľom tohto opatrenia je spomaliť šírenie koronavírusového variantu omikron. Vzťahovať sa bude na všetky osoby staršie ako 11 rokov okrem ľudí v automobiloch, cyklistov, či používateľov iných dvojkolesových dopravných prostriedkov, a tých, ktorí športujú, uviedla vo vyhlásení parížska polícia.



Vo Francúzsku zaznamenali za posledných 24 hodín 200.008 prípadov nákazy novým koronavírusom, čo je najviac od začiatku pandémie. Vysoký počet nakazených súvisí práve so šírením infekčnejšieho variantu omikron.



"Šírenie omikronu by som už neoznačoval len ako ďalšiu z vĺn (pandémie), ale ako prívalovú vlnu... Vírus cirkuluje príliš intenzívne," povedal francúzsky minister zdravotníctva Olivier Véran.



Vláda nedávno oznámila nové obmedzenia, zrušila novoročné zhromaždenia a vyzvala na prácu z domu. Francúzsko však na rozdiel od niektorých iných európskych krajín, ako napríklad Holandsko, pred Vianocami znovu nezaviedlo prísne obmedzenia na spomalenie šírenia omikronu.



Vo Francúzsku je zaočkovaných už približne 77 percent ľudí, pričom v súčasnosti prebieha intenzívne očkovanie treťou dávkou. Nezaočkované zostávajú viac než štyri milióny dospelých, medzi ktorými je aj vyše milión osôb vo veku na 65 rokov.