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Deň dobytia Bastily: Francúzi mali najväčšiu prehliadku v histórii
Na čele prehliadky bolo 500 vojakov z členských krajín koalície ochotných - zoskupenia štátov, ktoré podporujú Ukrajinu.
Autor TASR
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Paríž 14. júla (TASR) - Pri príležitosti osláv štátneho sviatku Dňa dobytia Bastily usporiadalo Francúzsko v utorok najväčšiu vojenskú prehliadku v histórii. Agentúra DPA uvádza, že Paríž tieto oslavy využil na zdôraznenie podpory západných krajín pre Ukrajinu, píše TASR.
Medzi asi 30 pozvanými svetovými lídrami z tzv. koalície ochotných, ktorí prehliadku sledovali zo špeciálneho miesta na ulici Champs-Élysées v Paríži, boli ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, nemecký kancelár Friedrich Merz aj končiaci britský premiér Keir Starmer.
Tohtoročná prehliadka počas osláv Dňa dobytia Bastily bola podľa Elyzejského paláca najväčšia v histórii. Zúčastnilo sa na nej 6800 vojakov a jej súčasťou bola aj rozšírená ukážka vojenských vozidiel.
Na čele prehliadky bolo 500 vojakov z členských krajín koalície ochotných - zoskupenia štátov, ktoré podporujú Ukrajinu a zástupcovia ktorých sa v pondelok stretli so Zelenským na rokovaniach v Paríži. Na podujatí vystúpil aj tím leteckej akrobacie Patrouille de France, ktorý sprevádzali dve lietadlá Mirage s francúzsko-ukrajinskou posádkou.
Berlín prispel štyrmi vojenskými lietadlami a 21 vojakmi z delostreleckej jednotky 295 so sídlom v meste Stetten am kalten Markt v južnom Nemecku. DPA uvádza, že táto jednotka je súčasťou francúzsko-nemeckej brigády.
Elyzejský palác uviedol, že okrem pokračujúcej podpory Ukrajiny zo strany Európy v jej boji proti Rusku demonštrovala utorková prehliadka aj posilňovanie francúzskych ozbrojených síl a obrannej pozície Európy.
Francúzsko si sviatkom Dňa dobytia Bastily pripomína dobytie rovnomennej väznice zo 14. júla 1789, vysvetľuje DPA. Išlo o kľúčovú udalosť Francúzskej revolúcie.
Medzi asi 30 pozvanými svetovými lídrami z tzv. koalície ochotných, ktorí prehliadku sledovali zo špeciálneho miesta na ulici Champs-Élysées v Paríži, boli ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, nemecký kancelár Friedrich Merz aj končiaci britský premiér Keir Starmer.
Tohtoročná prehliadka počas osláv Dňa dobytia Bastily bola podľa Elyzejského paláca najväčšia v histórii. Zúčastnilo sa na nej 6800 vojakov a jej súčasťou bola aj rozšírená ukážka vojenských vozidiel.
Na čele prehliadky bolo 500 vojakov z členských krajín koalície ochotných - zoskupenia štátov, ktoré podporujú Ukrajinu a zástupcovia ktorých sa v pondelok stretli so Zelenským na rokovaniach v Paríži. Na podujatí vystúpil aj tím leteckej akrobacie Patrouille de France, ktorý sprevádzali dve lietadlá Mirage s francúzsko-ukrajinskou posádkou.
Berlín prispel štyrmi vojenskými lietadlami a 21 vojakmi z delostreleckej jednotky 295 so sídlom v meste Stetten am kalten Markt v južnom Nemecku. DPA uvádza, že táto jednotka je súčasťou francúzsko-nemeckej brigády.
Elyzejský palác uviedol, že okrem pokračujúcej podpory Ukrajiny zo strany Európy v jej boji proti Rusku demonštrovala utorková prehliadka aj posilňovanie francúzskych ozbrojených síl a obrannej pozície Európy.
Francúzsko si sviatkom Dňa dobytia Bastily pripomína dobytie rovnomennej väznice zo 14. júla 1789, vysvetľuje DPA. Išlo o kľúčovú udalosť Francúzskej revolúcie.