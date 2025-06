Paríž plánuje iniciatívu na ukončenie izraelsko-iránskeho konfliktu

Paríž 19. júna (TASR) - Francúzsko spolu s európskymi partnermi plánujú navrhnúť iniciatívu na urovnanie konfliktu medzi Iránom a Izraelom, uviedol v stredu úrad francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a denníka The New York Times.



Na zasadnutí Rady pre národnú bezpečnosť Macron nariadil ministrovi zahraničných vecí Jeanovi-Noëlovi Barrotovi, aby v nadchádzajúcich dňoch vypracoval „iniciatívu s blízkymi európskymi partnermi navrhujúcu dôsledné riešenie, ktoré bude schopné ukončiť konflikt prostredníctvom rokovaní“. Prezident neposkytol ďalšie podrobnosti.



Barrot je v pravidelnom kontakte so svojimi nemeckými a britskými rezortnými kolegami, odkedy Izrael v piatok spustil letecké útoky na Irán. Tieto tri krajiny sa zúčastnili aj na rozhovoroch, ktoré viedli k jadrovej dohode medzi Iránom a svetovými mocnosťami v roku 2015. Tá zmiernila sankcie na Irán výmenou za obmedzenie jeho nukleárnych aktivít. Americký prezident Donald Trump od dohody odstúpil v roku 2018.



Macron v stredu zároveň vyzval Izrael, aby ukončil útoky na ciele v Iráne, ktoré nie sú spojené s jadrovým a balistickým programom Teheránu. Vyjadril tiež znepokojenie z narastajúceho počtu civilných obetí na oboch stranách, píše AFP. „Je potrebné urýchlene ukončiť tieto vojenské operácie predstavujúce významné hrozby pre regionálnu bezpečnosť,“ vyhlásil Macron.



Francúzsky prezident vyzval aj ministerstvo zahraničných vecí, aby prijalo opatrenia na pomoc francúzskym občanom pri odchode z Izraela či Iránu, pokiaľ o to majú záujem, dodala jeho kancelária.