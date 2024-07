Francúzi vyšetrujú, či šofér vrazil do terasy kaviarne zámerne

Paríž 18. júla (TASR) - Francúzska kriminálna polícia vyšetruje, či muž, ktorý v stredu narazil autom do terasy kaviarne v Paríži, konal zámerne. Uviedla to vo štvrtok parížska prokuratúra, píše TASR s odvolaním na správu agentúry Reuters.



Incident, ku ktorému došlo vo večerných hodinách v parížskom 20. obvode, si vyžiadal jednu obeť a šesť zranených. Do terasy kaviarne Le Ramus narazilo auto značky Toyota.



Vodiča zadržali a vo štvrtok ráno sa podrobil psychiatrickému vyšetreniu, informovala prokuratúra. Dodala, že vyšetrovanie bolo prekvalifikované z neúmyselného zabitia na "vraždu a pokus o vraždu".



Zdroj z prostredia polície pôvodne v stredu pre agentúry AFP a Reuters povedal, že vo vozidle našli spolujazdca, ktorý mal pozitívny test na alkohol a drogy. Prokuratúra to vo štvrtok poprela s tým, že v aute nebol žiadny spolujazdec.



Vo Francúzsku platia prísne bezpečnostné opatrenia pred olympijskými hrami v Paríži, ktoré sa začnú 26. júla.