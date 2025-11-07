< sekcia Zahraničie
Paríž ponúka v lotérii opustené hroby na historických cintorínoch
Paríž 7. novembra (TASR) - Parížania môžu v lotérii získať opustené hrobové miesta v blízkosti miesta posledného odpočinku hviezd ako Jim Morrison, Oscar Wilde, Simone de Beauvoir a Édith Piaf. TASR o tom píše podľa agentúry AFP a webu Euronews.
Spolu 30 opustených hrobov na cintorínoch Pre-Lachaise, Montmartre a Montparnasse sa bude žrebovať v rámci programu, ktorý „predstavuje kompromis“ medzi rešpektom k mŕtvym a poskytnutím možnosti Parížanom byť pochovaní v meste, uviedla mestská rada.
Tri parížske historické cintoríny sú od začiatku 20. storočia takmer plné a vypratávanie opustených hrobov komplikujú miestne nariadenia, vysvetlil mestský úrad. Mnohé náhrobky sú tiež pamiatkovo chránené a majú historickú hodnotu, hoci nie sú udržiavané.
Podľa podmienok lotérie musia vyžrebovaní výhercovia do šiestich mesiacov zreštaurovať starý náhrobok, aby jeho nová podoba bola „verná originálu“. Predtým musia úradom poskytnúť cenové ponuky od špecializovaných kamenárov, „aby preukázali, že si uvedomujú náklady na rekonštrukciu a že nedošlo k žiadnym prekvapeniam“, povedal Paul Simondon, zástupca parížskej primátorky Anne Hidalgovej.
Ak podmienky nesplnia, „predaj pamiatky sa zruší a kupujúci príde o svoju investíciu“, varujú úrady. Po prvej skúšobnej časti projektu ho chce mesto rozšíriť, pretože existuje „ekologický záujem“ o opätovné využitie hrobových miest.
Ponúkané hroby budú k dispozícii za 4000 eur a náklady na reštaurovanie. Potom sa hrobové miesto prenajíma na určitý čas alebo natrvalo. Pri desaťročnom prenájme to je 976 eur, 30-ročnom 3354 eur, 50-ročnom 5260 eur a pri trvalom prenájme 17.668 eur (za predpokladu, že sa hrob bude udržiavať). Pozemok ostáva majetkom obce, ale všetko, čo je na ňom postavené, patrí držiteľovi koncesie.
Ani tieto sumy Parížanov neodradili. „V priebehu prvých 24 hodín sme zaznamenali 1000 kliknutí na formuláre žiadostí,“ povedal Simondon pre agentúru AFP. Do lotérie sa môžu zapojiť do 31. decembra a mená víťazov oznámia v januári 2026.
