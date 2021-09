Paríž sa nevzdá členstva v Bezpečnostnej rade OSN v prospech EÚ

Paríž 22. septembra (TASR) - Francúzsko v stredu poprelo medializované správy o tom, že by bolo ochotné vzdať sa stáleho členstva v Bezpečnostnej rade (BR) OSN a ponúknuť ho Európskej únii. Informovala o tom agentúra AFP.



O možnosti výmeny stáleho člena BR OSN napísal ako prvý britský denník The Daily Telegraph. V článku sa odvolal na informácie od jedného z poslancov Európskeho parlamentu. Ten pre denník uviedol, že "Francúzsko zváži výmenu kresla v BR OSN výmenou za podporu ostatných členov EÚ v otázke spoločnej európskej armády". Okrem toho údajne Paríž výmenou za post žiadal zreformovať spôsob, akým Únia formuluje svoju zahraničnú politiku.



"Oficiálne to popierame. Kreslo (v BR OSN) je naše, a tak to aj zostane," povedal hovorca Elyzejského paláca.



Francúzsko je spolu s Britániou, Čínou, Ruskom a Spojenými štátmi jedným z piatich stálych členov Bezpečnostnej rady OSN. Ide o jeden z orgánov Organizácie Spojených národov, poverený udržiavaním medzinárodného mieru a bezpečnosti. Každý zo stálych členov BR OSN má právo veta, ktorým môže zablokovať akékoľvek rozhodnutie. Toto právo nie je možné obísť.