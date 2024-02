Paríž predložil plán na situáciu na izraelsko-libanonskej hranici

Paríž/Bejrút 13. februára (TASR) - Francúzsko doručilo Libanonu písomný návrh zameraný na ukončenie ozbrojených zrážok s Izraelom a vyriešenie spornej libanonsko-izraelskej hranice. Dokument, ktorý mala k dispozícii aj agentúra Reuters, zahŕňa aj návrh, aby sa proiránske šiitské hnutie Hizballáh a ďalšie ozbrojené skupiny stiahli do vzdialenosti desiatich kilometrov od hranice s Izraelom.



Ako informoval web The Times of Israel (TOI), cieľom plánu je ukončiť boje medzi Iránom podporovaným Hizballáhom a Izraelom, ktoré sa už štyri mesiace odohrávajú paralelne s vojnou v palestínskom Pásme Gazy a podnecujú obavy z totálnej ozbrojenej konfrontácie.



Reuters tiež poznamenal, že takáto nebezpečná situácia v regióne nebola od vojny v roku 2006.



Dokument je prvým písomným návrhom doručeným do Bejrútu počas týždňov snáh západných sprostredkovateľov o upokojenie situácie v tejto časti Blízkeho východu. Do Bejrútu ho minulý týždeň dopravil francúzsky minister zahraničných vecí Stéphane Séjourné, informovali libanonské i francúzske diplomatické zdroje.



Ako podotkol TOI, trojstupňový plán predpokladá desaťdňový proces deeskalácie, ktorý sa skončí rokovaniami o hraniciach.



Aby sa predišlo rozšíreniu konfliktu, ktorý sa "môže vymknúť spod kontroly", dokument stanovuje aj cieľ vyhlásiť "potenciálne prímerie", keď to podmienky dovolia, a nakoniec začať rokovania o vymedzení pozemnej hranice medzi Libanonom a Izraelom, ktorá je sporným bodom medzi oboma krajinami.



Podľa návrhu by libanonské ozbrojené formácie mali demontovať všetky svoje zariadenia v blízkosti hranice s Izraelom a stiahnuť svoje jednotky najmenej desať kilometrov severne od hranice.



Táto vzdialenosť by pritom bola menšia ako vzdialenosť stanovená v rezolúcii OSN prijatej v záujme ukončenie vojny v roku 2006 - vtedy sa počítalo so stiahnutím libanonských bojovníkov 30 kilometrov od hranice s Izraelom.



Reuters objasnil, že týmto krokom by sa zabránilo, aby rakety vystrelené Hizballáhom dopadali k dedinám v severnom Izraeli. Európsky diplomat oboznámený s návrhom Paríža zdôraznil, že v porovnaní s rezolúciou OSN ide o kompromis, ktorý je pre Hizballáh prijateľnejší.



Jeden z francúzskych diplomatických zdrojov uviedol, že návrh bol predložený vládam Izraela a Libanonu i Hizballáhu.



Nemenovaný predstaviteľ Hizballáhu medzičasom v reakcii na predložený plán zopakoval stanovisko hnutia, že akékoľvek rokovania o deeskalácii na libanonsko-izraelskej hranici sa môžu uskutočniť až po ukončení vojny v Pásme Gazy.



Libanonské vedenie vznieslo voči niektorým navrhovaným opatreniam námietky. Francúzska strana však deklarovala, že podoba dokumentu ešte nie je definitívna.



Nemenovaný predstaviteľ Izraela potvrdil, že návrh bol prijatý a vláda o ňom diskutuje.



Francúzsko má s Libanonom historické väzby, žije tam asi 20.000 francúzskych občanov a v rámci mierových síl OSN v tejto krajine pôsobí aj približne 800 francúzskych vojakov.