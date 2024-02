Paríž predvolal veľvyslanca Ruska v spojitosti so smrťou dobrovoľníkov

Paríž 5. februára (TASR) - Francúzske ministerstvo zahraničných vecí si v pondelok predvolalo ruského veľvyslanca vo Francúzsku Alekseja Meškova v spojitosti so smrťou dvoch príslušníkov francúzskych humanitárnych organizácií na Ukrajine a šírením dezinformácií. TASR správu prevzala z agentúry Reuters a denníka Le Parisien.



Ruský útok dronmi 1. februára v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny zabil dvoch francúzskych dobrovoľníkov a ďalších troch zranil. Francúzsky minister zahraničných vecí Stéphane Séjourné to na sociálnej sieti X označil za barbarstvo. Dodal, že Rusko sa bude musieť zodpovedať za svoje zločiny.



Francúzsko v poslednom období zvýšilo svoju pomoc pre Ukrajinu a sľúbilo jej dodať viac striel s plochou dráhou letu s dlhým doletom. Rusko tiež obviňuje zo šírenia nepravdivých informácií.



Ruský parlament 24. januára prijal uznesenie adresované francúzskym poslancom, v ktorom odsudzuje prítomnosť francúzskych "žoldnierov" na Ukrajine. Paríž tieto tvrdenia poprel.



Rusko si v piatok 19. januára predvolalo francúzskeho veľvyslanca v Moskve Pierra Lévyho a tlmočilo mu oficiálnu sťažnosť. Odôvodnilo ju "narastajúcim zapojením" Francúzska do konfliktu na Ukrajine.



Moskva niekoľko dní pred tým uviedla, že jej jednotky neďaleko mesta Charkov na severovýchode Ukrajiny zabili niekoľko desiatok francúzskych žoldnierov. Kremeľ však na podporu svojich tvrdení neposkytol žiadne dôkazy.