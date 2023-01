Paríž preveruje zásah policajta,ktorý viedol k zmrzačeniu demonštranta

Paríž 23. januára (TASR) - Parížska prokuratúra začala v pondelok vyšetrovanie policajta, ktorý je podozrivý z násilného konania. Poškodeným je účastník demonštrácie proti reforme dôchodkového systému z 19. januára. Tomu policajt spôsobil vážne zranenie, ktoré malo za následok amputáciu semenníka.



Incident bol vo Francúzsku široko medializovaný.



Agentúra DPA uviedla, že policajt počas demonštrácie proti dôchodkovej reforme zasiahol 26-ročného poškodeného obuškom do podbruška. Mladý muž dostal ranu medzi nohy, keď utekajúc pred policajtom padol na zem na chrbát. Muža so zraneniami previezli do nemocnice, kde mu lekári museli amputovať jeden zo semenníkov, informuje TASR.



Právnička poškodeného, Lucie Simonová, označila postup policajta za krutý a sadistický. Dodala, že jej mandant už bol prepustený z nemocnice, ale je stále v šoku a traumatizovaný z týchto udalostí.



K medializovanej kauze sa vyjadril aj hovorca vlády Olivier Véran, ktorý deklaroval, že súcíti s poškodeným. Zároveň však zdôraznil, že "treba brať do úvahy podmienky, za ktorých sa tento zásah uskutočnil", a vyšetrovaním "určiť, či šlo o legitímnu obranu".



Proti vládnym plánom na reformy dôchodkového systému, ktorým sa zvyšuje vek odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov, demonštrovalo minulý štvrtok v celkom Francúzsku viac ako 1,1 milióna ľudí. Vláda svoj návrh reformy bráni, pričom tvrdí, že starnutie obyvateľstva spôsobuje, že súčasný systém je už neudržateľný.