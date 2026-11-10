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Paríž pripravuje reakciu na nedávny kybernetický útok na chladničky
Parížska prokurátorka Laure Beccuauová v pondelok uviedla, že v súvislosti s útokmi začala vyšetrovanie kybernetickej jednotky IRGC Šahíd Káve.
Autor TASR
Paríž 10. novembra (TASR) - Francúzske ministerstvo zahraničných vecí vyhlásilo, že Paríž nevylučuje žiadnu možnosť pri odpovedi na rozsiahly kybernetický útok na chladničky v supermarketoch. Z októbrového útoku obviňuje Irán. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot povedal pre televíziu Franceinfo, že bude predvolaný iránsky veľvyslanec a na európskej úrovni sa zvažuje uvalenie sankcií na Teherán. „Zároveň môžem povedať, že nevylučujeme nič a prijmeme všetky opatrenia...ktoré považujeme za primerané a potrebné, na odradenie od akýchkoľvek ďalších útokov,“ zdôraznil.
Podľa Barrota je cieľom „odradiť všetkých, ktorí by to chceli urobiť znovu v Iráne či kdekoľvek inde“. Minister už v pondelok oznámil, že v prvej takejto rozsiahlej kybernetickej sabotáži na francúzskom území sú zodpovedné iránske Revolučné gardy (IRGC).
„Ide o bezprecedentný útok rozsahom aj úrovňou agresie,“ povedal Barrot popri stretnutí ministrov zahraničných vecí zoskupenia najrozvinutejších krajín G7 v Paríži.
Počas kybernetického útoky hackeri v stovkách francúzskych supermarketov 11. a 12. októbra zvýšili teploty v chladničkách a mraziarenskych zariadeniach. V dôsledku toho sa zničili rýchlo sa kaziace potraviny a museli sa vyhodiť. Podobné incidenty hlásili aj iné európske krajiny.
Parížska prokurátorka Laure Beccuauová v pondelok uviedla, že v súvislosti s útokmi začala vyšetrovanie kybernetickej jednotky IRGC Šahíd Káve. Prokuratúra tiež požiadala o vydanie medzinárodných zatykačov na dvoch predstaviteľov jednotky.
Minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot povedal pre televíziu Franceinfo, že bude predvolaný iránsky veľvyslanec a na európskej úrovni sa zvažuje uvalenie sankcií na Teherán. „Zároveň môžem povedať, že nevylučujeme nič a prijmeme všetky opatrenia...ktoré považujeme za primerané a potrebné, na odradenie od akýchkoľvek ďalších útokov,“ zdôraznil.
Podľa Barrota je cieľom „odradiť všetkých, ktorí by to chceli urobiť znovu v Iráne či kdekoľvek inde“. Minister už v pondelok oznámil, že v prvej takejto rozsiahlej kybernetickej sabotáži na francúzskom území sú zodpovedné iránske Revolučné gardy (IRGC).
„Ide o bezprecedentný útok rozsahom aj úrovňou agresie,“ povedal Barrot popri stretnutí ministrov zahraničných vecí zoskupenia najrozvinutejších krajín G7 v Paríži.
Počas kybernetického útoky hackeri v stovkách francúzskych supermarketov 11. a 12. októbra zvýšili teploty v chladničkách a mraziarenskych zariadeniach. V dôsledku toho sa zničili rýchlo sa kaziace potraviny a museli sa vyhodiť. Podobné incidenty hlásili aj iné európske krajiny.
Parížska prokurátorka Laure Beccuauová v pondelok uviedla, že v súvislosti s útokmi začala vyšetrovanie kybernetickej jednotky IRGC Šahíd Káve. Prokuratúra tiež požiadala o vydanie medzinárodných zatykačov na dvoch predstaviteľov jednotky.