Paríž priznal, že americké rakety objavené v Líbyi patrili Francúzsku

Paríž 10. júla (TASR) - Francúzske ministerstvo obrany v stredu priznalo, že rakety americkej výroby objavené na bývalej základni síl blízkych samozvanej Líbyjskej národnej armáde patrili pôvodne francúzskym ozbrojeným silám.



Rakety objavili na základni ležiacej južne od Tripolisu vojaci verní medzinárodne uznanej líbyjskej vláde, uviedla agentúra AP.



Ministerstvo vo svojom vyhlásení spresnilo, že tri protitankové rakety Javelin zakúpilo Francúzsko od Spojených štátov a pôvodne boli určené na ochranu francúzskej jednotky vyslanej do Líbye v rámci boja proti terorizmu. Paríž však nevysvetlil, ako sa zbrane dostali k Líbyjskej národnej armáde.



Ako uviedol spravodajský portál 20Minutes.fr, rezort obrany takto súčasne potvrdil aj fakt prítomnosti francúzskych vojakov na líbyjskom území.



Paríž vysvetlil, že rakety boli určené na ochranu francúzskych vojakov na území Líbye, takže nepredstavujú porušenie zbrojného embarga.



Ministerstvo dodalo, že rakety boli poškodené, neboli bojaschopné, boli dočasne umiestnené v sklade, aby mohli byť následne zlikvidované. Podľa ministerstva tieto rakety nikdy nemali byť predané, požičané alebo odstúpené ktorejkoľvek zo strán konfliktu v Líbyi.



Francúzsky rezort obrany týmto svojím vyhlásením potvrdil odhalenia amerického denníka New York Times. Pôvodne sa špekulovalo, že tieto rakety patria Spojeným arabským emirátom, ktoré to však rozhodne popreli. O objavení rakiet vedela líbyjská vláda od 29. júna, nebol však známy ich pôvod.



Najnovšie informácie posilnili kritiku na adresu Francúzska za jeho politiku v Líbyi, a to najmä v súvislosti s už niekoľko mesiacov trvajúcimi podozreniami, že Paríž podporuje Haftara.



Podľa denníka Le Figaro sa Francúzsko pred touto kritikou bráni tým, že od začiatku konfliktu v Líbyi sa snaží viesť rokovania so všetkými jeho aktérmi. Medzi štátmi, ktoré Paríž kritizujú za údajnú podporu maršala Haftara, je aj Taliansko.



OSN v júni na jeden rok obnovila operáciu, ktorej cieľom je kontrola dodržiavania zbrojného embarga uvaleného na Líbyu, kde sa v priebehu posledných dvoch mesiacov objavili signály o dovoze zbraní.