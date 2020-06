Paríž repatrioval zo Sýrie ďalších desať detí francúzskych džihádistov

Paríž 22. júna (TASR) - Francúzska vláda repatriovala v noci na pondelok desať detí francúzskych džihádistov, ktoré sa doteraz nachádzali v Sýrii v internačných táboroch strážených kurdskými jednotkami.



Spravodajský portál France Info s odvolaním sa na vyhlásenie francúzskeho ministerstva zahraničných vecí informoval, že ide o desať Francúzov: maloletých, sirôt alebo detí repatriovaných z humanitárnych dôvodov, ktoré doteraz žili v táboroch na severovýchode Sýrie.



Ministerstvo neuviedlo lokalitu, do ktorej boli deti vo Francúzsku prevezené, a nespresnilo ani okolnosti, za akých odchádzali zo Sýrie. Dodalo, že repatriovaní absolvujú lekársku prehliadku a potom s nimi budú pracovať sociálne úrady.



Paríž sa vo svojom vyhlásení poďakoval úradom kurdskej autonómie v Sýrii za spoluprácu pri tejto ďalšej repatriácii a za ohľad, čo berú na "tieto osobitne zraniteľné deti", ktorých repatriácia si vyžadovala súhlas miestnych úradov.



Od porážky džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) v marci 2019 repatriovalo Francúzsko zo Sýrie dovedna 28 maloletých osôb.



Podľa skupiny, ktorá združuje príbuzných takýchto detí vo Francúzsku, je v táboroch al-Haul a Rož na severovýchode Sýrie zadržiavaných asi 300 detí francúzskych džihádistov. Táto skupina preto pravidelne žiada francúzske orgány, aby zorganizovali repatriáciu nielen týchto detí, ale aj ich matiek.



Francúzsko však váha s repatriáciou približne 150 dospelých, mužov a žien, ktorých považuje za spolupáchateľov Islamského štátu a ktorých by podľa Paríža mali súdiť na mieste, v Sýrii.



Situácia je komplikovaná aj v prípadoch detí, ktoré nie sú sirotami, keďže vtedy sa na repatriáciu vyžaduje súhlas ich matky.



Kurdské úrady tvrdia, že zadržiavajú okolo 12.000 cudzincov: 4000 žien a 8000 detí, ktorí sú internovaní v troch táboroch v severovýchodnej Sýrii, pričom prevažná väčšina v tábore al-Haul.



Kurdi často vyzývajú krajiny, odkiaľ títo cudzinci pochádzajú, aby ich repatriovali. Tvrdia totiž, že nemajú kapacity na ich internovanie a stráženie. Spojené štáty sa k tejto výzve pridávajú, keďže sú znepokojené rizikom úteku a "rozptýlenia" džihádistov.



Denník Le Monde s odvolaním sa na Centrum pre analýzu terorizmu (CAT) pripomenul, že z internačných táborov v Sýrii ušlo najmenej 13 francúzskych džihádistov vrátane Hayat Boumeddieneovej, partnerky jedného z páchateľov útokov v Paríži z januára roku 2015.