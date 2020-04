Paríž rozdá svojim obyvateľom zhruba dva milióny rúšok

Paríž 19. apríla (TASR) - Približne dva milióny rúšok na tvár bude Paríž zadarmo distribuovať v nadchádzajúcich týždňoch všetkým svojim obyvateľom ako ochranu pred nákazou novým koronavírusom. S odvolaním sa na vyjadrenie parížskej starostky o tom v nedeľu informovala agentúra DPA.



Starostka Anne Hidalgová povedala pre nedeľník Le Journal du Dimanche, že do konca apríla by mesto malo disponovať asi polmiliónom takýchto opakovane použiteľných rúšok. Všetci Parížania by mali podľa jej slov svoje rúška dostať do polovice mája. Hidalgová odhadla, že takéto opatrenie bude mesto stáť približne tri milióny eur.



Rúška si budú môcť Parížania vyzdvihnúť v lekárňach, pričom najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva - ako starí ľudia či osoby so zdravotnými komplikáciami - by ich mali dostať najskôr.



Hidalgová sa tiež zasadzuje za to, aby nosenie rúšok bolo povinné v prostriedkoch verejnej dopravy. Francúzska vláda zatiaľ takéto nariadenie nezaviedla.



V husto zaľudnenom Paríži žije podľa Hidalgovej na každom kilometri štvorcovom v priemere asi 20.000 ľudí, pričom v niektorých štvrtiach je to dokonca až 40.000 ľudí.



Starostka uviedla, že Paríž sa teraz bude snažiť postupne na koronavírus otestovať väčšinu zo svojich obyvateľov. Najskôr budú prioritou ústavy s opatrovateľskou službou či domovy dôchodcov a tiež zamestnanci sektoru verejných služieb, ktorí sú v pravidelnom kontakte s verejnosťou.



Vo Francúzsku dosiaľ zaznamenali 151.793 prípadov infekcie koronavírusom vrátane 19.323 úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré tento koronavírus spôsobuje. Francúzsko je momentálne štvrtou najviac zasiahnutou krajinou na svete.



V krajine platia od 17. marca pre pandémiu prísne karanténne opatrenia. Obyvatelia môžu svoje domovy opúšťať len v nevyhnutných prípadoch. Prechádzky či športovanie je povolené len hodinu denne v okruhu jedného kilometra od bydliska. Prezident Emmanuel Macron v pondelok večer oznámil predĺženie týchto karanténnych opatrení do 11. mája.



Od tohto termínu by sa mali postupne znova otvárať školy a materské školy. Reštaurácie, kaviarne, kiná či hotely by však ostali zatvorené dlhšie a tak skoro by sa nekonali ani kultúrne podujatia. Letné kultúrne festivaly by podľa Macrona pripadali do úvahy najskôr v polovici júla.