Paríž sa oficiálne rozlúčil s tohtoročnými hrami

Paríž 15. septembra (TASR) - Mesto Paríž sa v sobotu večer oficiálne rozlúčilo s olympijskými i paralympijskými hrami 2024. Prehliadku 460 športovcov vrátane 120 medailistov z Paríža sledovalo na slávnej ulici Champs-Élysées približne 70.000 divákov. Oslava vyvrcholila na kruhovom pódiu postavenom okolo Víťazného oblúka.



Na podujatí sa okrem divákov, olympionikov a paralympionikov zúčastnili aj stovky dobrovoľníkov či predstavitelia francúzskej metropoly. "V našej skupine to nazývame piaty ceremoniál. Snažili sme sa do tejto šou zahrnúť rovnaké prvky ako do štyroch ceremoniálov tohto leta - prekvapenie, emócie a zdieľanie," uviedol riaditeľ parížskych ceremoniálov Thierry Reboul podľa AP.



Účasť nevynechali ani francúzsky prezident Emmanuel Macron a nový premiér Michel Barnier. Počas ceremoniálu Macron udelil štátne vyznamenania 120 francúzskym olympionikom, ktorí v Paríži vybojovali cenné kovy. Medzi nimi bol aj plavec Leon Marchand, ktorý fanúšikov rozradostil štyrmi zlatými medailami a štyrmi olympijskými rekordmi.