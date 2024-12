Paríž sa pripravuje na znovuotvorenie katedrály Notre-Dame

Paríž 7. decembra (TASR) - Zvolený americký prezident Donald Trump v sobotu pricestoval do Paríža, kde sa zúčastní na znovuotvorení katedrály Notre-Dame, ktorá bola obnovená po požiari v roku 2019, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na zdroj z parížskeho letiska. Podľa televízie BFM Spojené štáty bude na slávnostnom otvorení katedrály zastupovať prvá dáma Jill Bidenová.



Trump, pre ktorého je cesta do Paríža prvou návštevou v zahraničí od víťazstva vo voľbách, priletel na letisko Orly na juhu Paríža na palube súkromného lietadla tesne pred 07:00 h SEČ, uviedol zdroj, ktorý si neželal byť menovaný.



Pred účasťou na slávnostnom otvorení zrenovovaného Chrámu Matky Božej má rokovať s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a je možné, že sa stretne aj s ukrajinským vodcom Volodymyrom Zelenským.



Medzi 1500 prominentnými hosťami, ktorí sa zúčastnia na slávnostnom znovuotvorení Notre-Dame, budú belgický kráľ Filip, španielsky kráľ Filip VI. a približne 30 ďalších hláv štátov a vlád. Britský kráľ Karol III. a kráľovná Camilla pre rekonvalescenciu po chorobe do Paríža nepricestovali, britskú korunu tak zastúpi princ William.



Slávnostné otvorenie katedrály je naplánované na sobotu o 19.00 h SEČ. V jeho rámci zaznie posolstvo od pápeža Františka i prejav francúzskeho prezidenta Macrona, informoval na svojom webe denník Le Parisien.



Odvysielaný bude aj film o udalostiach od požiaru z 15. apríla 2019, ktorého príčiny ešte stále nie sú ustanovené. Video vzdá hold ľuďom, ktorí pri likvidácii požiaru zachránili túto katedrálu pred zničením, ako aj staviteľom, ktorí gotický chrám zrenovovali.



Po tejto svetskej časti budú nasledovať náboženské obrady, ktoré bude viesť parížsky arcibiskup Laurent Ulrich. Bohoslužba sa bude konať v troch častiach: bude pozostáva z požehnania organu, spevu ofícia, požehnania arcibiskupa a spevu hymnu Te Deum.



V nedeľu o 10:30 h SEČ sa bude v katedrále konať inauguračná omša s posvätením hlavného oltára. Predsedať jej bude parížsky arcibiskup Ulrich. Prítomných bude takmer 170 biskupov z Francúzska a celého sveta, ako aj kňazi zo 106 farností parížskej diecézy a siedmich katolíckych cirkví východného obradu v sprievode veriacich.



Prvá omša pre verejnosť bude v nedeľu o 18:30 h SEČ. Bez nutnosti rezervácie termínu prehliadky bude katedrála prístupná od pondelka 9. decembra v čase od 15:30 h do 20.00 h alebo 22.00 h. Od pondelka 16. decembra sa katedrála vráti k svojim obvyklým otváracích hodinám - otvorená bude od 07:45 h do 19:00 h.