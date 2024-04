Paríž sa stane bezletovou zónou počas otvorenia olympiády

Paríž 24. apríla (TASR) - Oblohu nad regiónom Paríža na šesť hodín zatvoria v rámci masívnej bezpečnostnej operácie počas otváracieho ceremoniálu olympijských hier 26. júla, oznámil v stredu prevádzkovateľ parížskych letísk. TASR prevzala informácie zo správy tlačovej agentúry AP.



Predseda prevádzkovateľskej spoločnosti Aéroports de Paris, Augustin de Romanet, povedal, že letecké dopravné spoločnosti informovali o zatvorení vopred a že budú lietať okolo zakázaného vzdušného priestoru.



"Šesť hodín nebude nad parížskym regiónom žiadne lietadlo," povedal pre rozhlasovú stanicu France Info.



Bezletová zóna bude mať okruh 150 kilometrov okolo Paríža, uviedli úrad pre civilné letectvo a minister vnútra Gérald Darmanin.



Najťažšou bezpečnostnou výzvou pre organizátorov parížskych olympijských hier bude nevídaná ceremónia na brehu rieky Seina, keďže sa na nej očakávajú davy vyše 320.000 ľudí.



Počas olympiády bude strážiť mesto najmenej jedno francúzske vojenské prieskumné lietadlo AWACS. Využije pritom silný radar na sledovanie prípadných leteckých hrozieb, ako predtým uviedol pre AP veliteľ francúzskej letky týchto strojov. Privolať môžu ďalšie vojenské lietadlá na zachytenie nepovolených letov, ktoré vstúpia do zakázaného olympijského vzdušného priestoru.



De Romanet pri inej príležitosti uviedol, že je "veľmi, veľmi veľká" pravdepodobnosť, že počas parížskej olympiády budú nad mestom premávať s pasažiermi testovacie letecké taxíky na elektrický pohon. Podľa de Romaneta to bude vôbec prvýkrát na svete.



Európske úrady pre povolenia lietadiel musia najprv umožniť týmto taxíkom lietať, a to na experimentálnej báze, nie komerčne, priblížil.



"Máme veľkú nádej, že budeme môcť experimentálne voziť pasažierov. To by umožnilo prvýkrát na svete elektrický zvislý štart lietadla," uviedol de Romanet.



Elektrické lietadlá, ktoré štartujú a pristávajú zvisle, vyvíjajú mnohé spoločnosti. Niektoré už zvládli predvádzacie lety. Sú to preteky o to, ktorá spoločnosť premení svoj sľub environmentálne priateľskej leteckej dopravy na komerčne životaschopnú realitu.



De Romanet zdôraznil, že takéto lietadlo je bezpečné. "Som pripravený nasadnúť na palubu," vyhlásil.



Kritici sa obávajú, že taxíky brázdiace oblohu nad Parížom budú hlučnou a prípadne nebezpečnou nepríjemnosťou a budú si ich môcť dovoliť len bohatí ľudia. Socialistická starostka Paríža Anne Hidalgová je medzi odporcami návrhov, aby sa na taxíkoch na niekoľkých trasách v paríýskej oblasti vozili pasažieri počas olympiády.