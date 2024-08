Paríž si pripomenul 80. výročie oslobodenia od nemeckých vojsk

Paríž 25. augusta (TASR) - Francúzska metropola Paríž v nedeľu oslavuje 80. výročie oslobodenia od nemeckých vojsk v druhej svetovej vojne poctami, vojenskými pochodmi a vztýčením štátnej vlajky pod Eiffelovou vežou. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Dňa 25. augusta 1944 vstúpila 2. francúzska obrnená divízia pod velením generála Philippa Leclerca de Hauteclocqua do hlavného mesta a ukončila tak jeho 1500 dní trvajúcu nemeckú okupáciu.



Triumfálny príchod francúzskych vojakov nasledoval po búrlivom týždni štrajkov, bojov na barikádach a pouličných bitiek medzi príslušníkmi francúzskeho odboja (La Résistance) a okupačnými nacistickými silami.



Sprievod, ktorý bol podľa organizátorov "vojenský a ľudový", sledoval jednu z trás francúzskej divízie z juhu hlavného mesta do jeho centra.



Na záver slávnostného ceremoniálu vystúpil s prejavom francúzsky prezident Emmanuel Macron. V publiku boli aj významné osobnosti kultúrneho života vrátane americkej herečky Jodie Fosterovej a starostky Paríža Anne Hidalgovej.



Zároveň bude zapálená pochodeň parížskych paralympijských hier, ktoré sa začnú v stredu, a následne preletí Patrouille de France, jednotka stíhacích lietadiel francúzskych vzdušných síl.



V priebehu dňa bola pod Eiffelovou vežou vztýčená francúzska vlajka na pamiatku hasičov, ktorí pred 80 rokmi na poludnie stiahli nacistickú vlajku, ktorá tam viala štyri roky, a nahradili ju francúzskou trikolórou.



Nedeľňajšie podujatia sú vyvrcholením týždňa osláv v hlavnom meste a jeho okolí.



V sobotu sa konala pocta 160 mužom z vojenskej jednotky La Nueve pozostávajúcej prevažne zo španielskych republikánskych síl, ktorí ako prví vstúpili večer 24. augusta do Paríža. V sobotu večer sa na parížskej radnici konalo vystúpenie dychového orchestra.