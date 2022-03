V Paríži pokračuje súd k teroristickým útokom z roku 2015

Paríž 30. marca (TASR) - Hlavný podozrivý v prípade teroristických útokov v Paríži z roku 2015 Salah Abdeslam vyhlásil v stredu na súde, že nebude odpovedať na otázky o dni útokov. Informovala o tom tlačová agentúra DPA. V stredu sa práve očakávala výpoveď tohto obžalovaného.



"Chcem využiť svoje právo mlčať," povedal na súde Abdeslam. Doteraz už zodpovedal mnoho otázok o príprave a organizácii týchto zločinov, pripomenula DPA.



Abdeslam je jediný preživší údajný člen teroristickej bunky, ktorá 13. novembra 2015 podnikla vo francúzskej metropole tieto útoky, zabila pri nich 130 ľudí a ďalších 352 zranila.



Predsedajúci sudca sa predsa len pokúsil zrekonštruovať sled udalostí v deň útokov a využil pritom policajné vyšetrovania a informácie, ktoré Abdeslam už poskytol. Podozrivý však v stredu neodpovedal na sériu otázok.



Abdeslam mal údajne na sebe vestu samovražedného bombového útočníka, ale namiesto toho, aby ju odpálil, odhodil ju na predmestí Paríža, kde ju neskôr našli.



"Rozmysleli ste si to, alebo vesta nefungovala?" spýtal sa sudca.



V predchádzajúcej výpovedi Abdeslam naznačil, že zmenil názor.



"Ak ste teda nechceli vestu použiť, prečo ste cestovali na sever Paríža a nevrátili sa do Bruselu?" sondoval sudca.



"Budeme musieť tieto odpovede zistiť," dodal sudca.



Pri sérii útokov v Paríži v novembri 2015 teroristi strieľali do ľudí v koncertnom klube Bataclan a v baroch a reštauráciách po celom meste, celkovo zabili 130 ľudí. Traja samovražední bomboví útočníci odpálili svoje vesty pred štadiónom Stade de France, kde práve prebiehal priateľský futbalový zápas Nemecka s Francúzskom. Na štadióne bol prítomný aj francúzsky prezident Francois Hollande, ktorého bezpečnostné zložky okamžite evakuovali.



K zodpovednosti za útoky, ktoré šokovali Francúzsko, sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS). Celkovo bolo z týchto zločinov obvinených 20 údajných islamských extrémistov.