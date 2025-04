Paríž udelil čestné občianstvo väznenému primátorovi Imamoglovi

Paríž 8. apríla (TASR) - Francúzske hlavné mesto Paríž udelilo v utorok čestné občianstvo väznenému primátorovi Istanbulu a lídrovi tureckej opozície Ekremovi Imamoglovi, informuje TASR podľa agentúry AFP.



„Imamoglovi sa dnes nespravodlivo bráni v tom, aby reprezentoval svoju stranu a bol hlasom miliónov tureckých občanov,“ povedala parížska primátorka Anne Hidalgová tamojšiemu mestskému zastupiteľstvu po tom, ako odhlasovalo jeho uznanie za čestného občana.



Hidalgová ďalej uviedla, že Imamoglu je v Turecku zbavený slobody i základných práv, môže však počítať s plnou podporou Paríža, ktorý označila za „hlavné mesto ľudských práv“.



Parížska primátorka zároveň vyjadrila vieru v to, že takýto prejav podpory by mohol mať vplyv na turecké vedenie a umožniť mu počuť hlas demokracie a rozumu. Na prepustenie Imamogla vyzvalo Ankaru už viacero primátorov európskych miest vrátane Hidalgovej.



Imamogla, ktorý je považovaný za hlavného rivala tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, zadržali 19. marca na základe obvinení z korupcie a napojenia na teroristickú skupinu. Jeho prívrženci obvinenia označujú za vykonštruované.



Opozičná Republikánska ľudová strana (CHP) napriek zadržaniu a stíhaniu vyhlásila Imamogla za svojho kandidáta na prezidenta vo voľbách, ktoré by sa mali konať v roku 2028.