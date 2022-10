Paríž upúšťa od kontroverznej úpravy okolia Eiffelovej veže

Paríž 3. októbra (TASR) - Parížsky magistrát sa vzdal plánov na výstavbu nových budov v okolí Eiffelovej veže. Urobil tak po mesiacoch protestov ochrancov životného prostredia a po petícii, ktorú podpísalo takmer 150.000 ľudí.



Informovala o tom v pondelok tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na francúzske médiá.



Podľa pôvodného projektu by sa muselo v okolí "Eiffelovky" vyrúbať približne 20 veľkých stromov a postavili by sa štyri nové budovy s kaviarňou, obchodmi, toaletami a úschovňou batožiny.



"Oznamujem, že úplne rušíme akýkoľvek stavebný projekt v blízkosti veže, ale úprava terénu zostáva v pláne," povedal pre týždenník Le Journal du Dimanche prvý zástupca starostky Anne Hidalgovej Emmanuel Grégoire.



Terénne úpravy sú súčasťou omnoho rozsiahlejšieho plánu na skrášlenia okolia tejto slávnej turistickej atrakcie vrátane vysadenia ciest i verejných priestranstiev trávou a kríkmi.



"Nepodliehame nátlaku, ale chceli by sme, aby tento projekt nebol zatienený spormi. Povedzme, že odstraňujeme niektoré trenice," dodal Grégoire.



Oblasť s rozlohou 54 hektárov okolo Eiffelovej veže, ktorú v súčasnosti pretína niekoľko ciest, bude z veľkej časti upravená pre chodcov, cyklistov a autobusy.



Magistrát si kladie za cieľ dokončiť čo najviac z tohto projektu do začiatku letných olympijských hier, ktoré sa budú vo francúzskej metropole konať v roku 2024.



Počas vrcholiacej letnej sezóny zavíta k Eiffelovej veži denne 150.000 návštevníkov, z ktorých 20.000 až 30.000 na ňu aj vystúpi. Celkovo ju každoročne navštívi sedem miliónov ľudí.