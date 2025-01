Barrot varoval Trumpa pred snahami získať Grónsko

Paríž 8. januára (TASR) - Francúzsky šéf diplomacie Jean-Noël Barrot v stredu varoval novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa pred akoukoľvek snahou získať Grónsko. V rozhovore pre rozhlasovú stanicu France Inter tiež vyzval na zrušenie niektorých sankcií proti Sýrii a upozornil na zasahovanie miliardára Elona Muska do vnútornej politiky členských štátov Európskej únie. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Barrot v súvislosti s Grónskom, autonómnym územím Dánska, upozornil Trumpa na ohrozovanie "suverénnych hraníc" EÚ. Novozvolený prezident USA nevylúčil použitie vojenského alebo ekonomického nátlaku na získanie tohto arktického územia. Podľa Trumpa by malo byť pod kontrolou Spojených štátov, ktoré ich podľa neho potrebujú v záujme svojej "ekonomickej bezpečnosti".



Podľa francúzskeho ministra však neexistuje žiadna možnosť, aby EÚ dovolila iným štátom zaútočiť na jej suverénne hranice. Hoci neverí, že by USA napadli Grónsko, "vstúpili sme do éry, v ktorej sa vracia právo silnejšieho".



V súvislosti so situáciou v Sýrii by podľa Barrota mohlo po páde režimu Bašára Asada dôjsť k rýchlemu zrušeniu niektorých sankcií.



"Existujú sankcie proti Bašárovi Asadovi a predstaviteľom jeho režimu, pričom jednoznačne neexistuje zámer tieto sankcie zrušiť. Potom sú tu ďalšie, ktoré v súčasnosti bránia prístupu k humanitárnej pomoci a obnove krajiny a ktoré by sa mohli rýchlo zrušiť," dodal.



Francúzsky minister v rozhovore tiež vyzval Európsku komisiu, aby čo najtvrdšie chránila svoje členské štáty pred zasahovaním do politickej diskusie. Poukázal najmä na miliardára Elona Muska, majiteľa sociálnej siete X. V opačnom prípade by podľa jeho slov mala túto právomoc vrátiť naspäť krajinám 27-členného eurobloku.