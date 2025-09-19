Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Paríž varuje starostov pred vyvesením palestínskych vlajok

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Francúzsko v pondelok totiž plánuje oficiálne uznať Palestínsky štát na Valnom zhromaždení OSN.

Autor TASR
Paríž 19. septembra (TASR) - Francúzske ministerstvo vnútra nariadilo prefektom, aby sa postavili proti vyvesovaniu palestínskych vlajok na radniciach a ďalších verejných budovách počas nadchádzajúceho týždňa. Francúzsko v pondelok totiž plánuje oficiálne uznať Palestínsky štát na Valnom zhromaždení, informuje TASR podľa piatkovej správy agentúry AFP.

„Princíp neutrality v službe verejnosti zakazuje takéto vystavovanie,“ uviedlo ministerstvo vnútra v telegrame, do ktorého kópie v piatok nahliadla agentúra AFP. Ak by starostovia dovolili vyvesenie palestínskej vlajky, mali by sa týmto krokom zaoberať súdy, zdôraznilo ministerstvo vnútra.

Viacerí starostovia už oznámili zámer vyvesiť budúci týždeň palestínsku vlajku na radniciach, ozrejmila AFP. Líder opozičných socialistov Olivier Faure vyzval, aby sa v pondelok na radniciach vlajky vyvesili. V tento deň však židovskí veriaci oslavujú sviatok Roš ha-šana – židovský Nový rok.

Vyvesenie vlajky by znamenalo podporu jednej zo strán v medzinárodnom konflikte, uviedol rezort vnútra v telegrame odkazujúc na vojnu v Pásme Gazy medzi palestínskym militantným hnutím Hamas a Izraelom. „Je preto vhodné požiadať starostov, ktorí vyvešiavajú takéto vlajky na verejných budovách, aby to prestali robiť, a v prípade odmietnutia alebo nesplnenia pokynu“ postúpiť ich kroky správnym súdom, zdôraznilo ministerstvo v telegrame.

Agentúra AFP pripomína, že niekoľko svetových lídrov oznámilo svoj zámer formálne uznať Palestínsky štát počas Valného zhromaždenia OSN.
