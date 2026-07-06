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Paríž: Vláda ustála hlasovanie o nedôvere, čelila kritike
Hlasovanie sa uskutočnilo v čase, keď hasiči na juhozápade Francúzska bojovali s lesným požiarom, ktorý si vyžiadal evakuáciu 10.000 ľudí.
Autor TASR
Paríž 6. júla (TASR) - Francúzska vláda v pondelok v parlamente ustála hlasovanie o vyslovení nedôvery. Opozícia sa ju pokúsila odvolať v súvislosti so zvládaním vlny extrémnych horúčav z konca júna, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Iniciátori návrhu vláde vyčítali, že neurobila dosť pre zmiernenie následkov júnových horúčav. Krajina doposiaľ v ich dôsledku zaznamenala 2025 nadmerných úmrtí, pričom tamojšie zdravotnícke úrady varovali, že toto číslo pravdepodobne ešte narastie.
Návrh na vyslovenie nedôvery podala francúzska Strana zelených. Na jeho schválenie bolo potrebných 289 hlasov, no podporilo ho len 132 poslancov.
„Nikto sa nenechá oklamať. Tento návrh neochráni osamelého seniora, neschladí nemocničnú izbu ani nezmodernizuje vodovodnú sieť. Naopak, ku klimatickej, zdravotnej a medzinárodnej kríze, ktorým už vláda musí čeliť, by iba pridal krízu politickú,“ vyhlásil pred zákonodarcami ešte pred hlasovaním francúzsky premiér Sébastien Lecornu.
Hlasovanie sa uskutočnilo v čase, keď hasiči na juhozápade Francúzska bojovali s lesným požiarom, ktorý si vyžiadal evakuáciu 10.000 ľudí. Extrémne horúčavy zo začiatku leta vo Francúzsku a v celej západnej Európe spôsobili, že vyprahnutá krajina je tento rok obzvlášť náchylná na vznik požiarov, a teploty majú opäť stúpať, píše Reuters.
Iniciátori návrhu vláde vyčítali, že neurobila dosť pre zmiernenie následkov júnových horúčav. Krajina doposiaľ v ich dôsledku zaznamenala 2025 nadmerných úmrtí, pričom tamojšie zdravotnícke úrady varovali, že toto číslo pravdepodobne ešte narastie.
Návrh na vyslovenie nedôvery podala francúzska Strana zelených. Na jeho schválenie bolo potrebných 289 hlasov, no podporilo ho len 132 poslancov.
„Nikto sa nenechá oklamať. Tento návrh neochráni osamelého seniora, neschladí nemocničnú izbu ani nezmodernizuje vodovodnú sieť. Naopak, ku klimatickej, zdravotnej a medzinárodnej kríze, ktorým už vláda musí čeliť, by iba pridal krízu politickú,“ vyhlásil pred zákonodarcami ešte pred hlasovaním francúzsky premiér Sébastien Lecornu.
Hlasovanie sa uskutočnilo v čase, keď hasiči na juhozápade Francúzska bojovali s lesným požiarom, ktorý si vyžiadal evakuáciu 10.000 ľudí. Extrémne horúčavy zo začiatku leta vo Francúzsku a v celej západnej Európe spôsobili, že vyprahnutá krajina je tento rok obzvlášť náchylná na vznik požiarov, a teploty majú opäť stúpať, píše Reuters.