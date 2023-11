Paríž: Z pásma Gazy bolo evakuovaných vyše 100 francúzskych občanov

Paríž 7. novembra (TASR) - Viac ako 100 francúzskych občanov a ich príbuzných bolo evakuovaných z pásma Gazy do Egypta cez hraničný priechod Rafah. V utorok to uviedlo francúzske ministerstvo zahraničných vecí. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Dve skupiny Francúzov odišli v pondelok a v utorok z pásma Gazy a teraz sú "v bezpečí v Egypte", informovala francúzska diplomacia vo vyhlásení. Francúzsko tak zaistilo odchod z Gazy už pre viac ako 100 ľudí.



Stovky cudzincov v utorok čakali pri priechode Rafah na evakuáciu do Egypta, potvrdil reportér agentúry AFP.



Egypt otvoril tento hraničný priechod minulú stredu prvýkrát od vypuknutia konfliktu v pásme Gazy. Opustiť ho môžu cudzinci, ľudia s dvojakým občianstvom a ťažko zranení Palestínčania. Dovtedy cezeň vpúšťal do pásma Gazy len humanitárnu pomoc.



Hnutie Hamas, ktoré v Gaze neobmedzene vládne od roku 2007, v sobotu večer dočasne pozastavilo evakuáciu cez Rafah pre spor s Izraelom ohľadom zaručenia bezpečných trás pre sanitky, ktoré vozia zranených z pásma Gazy k hraniciam s Egyptom. Priechod Rafah znovu otvorili pre evakuáciu v pondelok.



"V najbližších dňoch budeme pokračovať v našom úsilí, aby všetci naši krajania, naši predstavitelia a ich rodinní príslušníci, ktorí chcú opustiť Gazu, tak mohli urobiť," uviedlo francúzske ministerstvo zahraničných vecí.



Paríž poďakoval egyptským úradom za pomoc pri evakuáciách a prisľúbil navýšenie humanitárnej pomoci určenej pre obyvateľov pásma Gazy.