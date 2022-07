Paríž zastavil vyhosťovanie študentov, ktorí utiekli z Ukrajiny

Paríž 4. júla (TASR) - Francúzska vláda v pondelok zverejnila svoje rozhodnutie o moratóriu na vyhostenie zahraničných študentov, ktorí vo Francúzsku našli útočisko po úteku pred vojnou na Ukrajine. Informovala o tom agentúra AFP, ktorej správu prevzala aj agentúra TASR.



Vládny zdroj pre agentúru AFP uviedol, že francúzska vláda zaviedla moratórium platné do septembra. Šlo aj o reakciu na správy, že v posledných týždňoch sa začali množiť rozhodnutia prefektúr o vyhostení namierené proti študentom z Ukrajiny, avšak neukrajinského pôvodu.



Ako pre denník Le Monde vysvetlil vládny úradník Joseph Zimet, ktorý zodpovedá za prijímanie ukrajinských utečencov, rozhodnutie vlády v praxi to znamená, že do začiatku "nového akademického roku sa nebudú uplatňovať žiadne požiadavky na opustenie francúzskeho územia, ani sa nebude rozhodovať o žiadnych nových" podobných kauzách.



Dodal, že novopríchodzí budú musieť spĺňať "rovnaké kritériá ako študenti, ktorí žiadajú o víza vo Francúzsku". Tieto kritériá sa týkajú študijných plánov a finančných zdrojov.



AFP pripomenula, že po invázii ruských jednotiek, ktorá sa začala 24. februára, začalo z Ukrajiny utekať veľa ľudí. Počet tých, ktorí sú stále v cudzine, odhadla OSN v júni na viac ako päť miliónov.



Medzi týmito utečencami bolo aj mnoho Afričanov a ďalší ľudia z krajín mimo Európy, ktorí mali pobyt na Ukrajine a ktorí sa sťažovali na nerovnaké zaobchádzanie pri pokuse o prekročenie hranice EÚ. Úradníci na hraničných priechodoch ich údajne často odmietali alebo ich posielali na koniec dlhých radov čakajúcich na vstup.



Africká únia odsúdila toto "šokujúco rasistické" zaobchádzanie so zahraničnými študentmi, aj keď ukrajinskí a poľskí pohraničníci trvali na tom, že k nerovnakému zaobchádzaniu nedošlo.



Ukrajinský veľvyslanec v Juhoafrickej republike v marci pre agentúru AFP povedal, že pred vypuknutím konfliktu bolo v krajine 16.000 afrických študentov.



V súčasnosti je vo Francúzsku pod dočasnou ochranou približne 3500 občanov tretích krajín, ktorí utiekli z Ukrajiny. Do tohto počtu sú zarátaní aj zahraniční študenti ukrajinských vysokých škôl.



Úrady v Paríži predpokladajú, že po opätovnom podaní žiadostí - v septembri - by vo Francúzsku mohlo zostať menej ako 200 zahraničných študentov z Ukrajiny.