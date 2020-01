Paríž chce zachovať americkú podporu v boji proti africkým džihádistom

Paríž 27. januára (TASR) - Francúzsko v pondelok požiadalo Spojené štáty, aby aj naďalej podporovali jeho vojenské operácie namierené proti islamským militantom v západnej Afrike. Informovala o tom agentúra DPA.



Francúzska ministerka obrany Florence Parlyová uviedla, že počas svojej pondelňajšej návštevy Washingtonu o otázke podpory francúzskych operácii v oblasti Sahelu hovorila so svojím americkým náprotivkom Markom Esperom, ktorý v súčasnosti vykonáva rozsiahlu revíziu amerických zahraničných záväzkov. Žiadosť Francúzska prišla po tom, čo sa v denníku The New York Times objavila správa, že sa Spojené štáty mienia zo západnej Afriky stiahnuť.



"Mala som možnosť (Esperovi) povedať... že americká podpora je z hľadiska našich operácií kľúčová a že jej obmedzenie by výrazne znížilo našu efektívnosť v boji proti teroristom," povedala Parlyová.



Denník The New York Times priniesol v decembri informáciu, že Spojené štáty uvažujú o ukončení pomoci, francúzskym jednotkám operujúcim v západnej Afrike a majú v pláne opustiť základňu pre bezpilotné lietadlá, ktorú majú v Nigeri. Spojené štáty v súčasnosti poskytujú francúzskym silám operujúcim na západe Afriky spravodajskú a logistickú podporu, ako aj možnosť dopĺňať palivo počas letu.



Región Sahel (južný okraj púšte Sahara) - predovšetkým Mali, Burkina Faso a Niger -, bojuje proti povstaniu džihádistov s pomocou západných štátov, ale nedarí sa mu toto krviprelievanie zastaviť.



Francúzska 4500-členná misia Barkhane bojuje proti sedem rokov trvajúcemu džihádistickému povstaniu v Saheli, pri ktorom zahynuli tisíce civilistov a státisíce ľudí utiekli z domovov. Od roku 2013 prišlo v oblasti Sahelu o život aj 41 francúzskych vojakov.