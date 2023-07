Paríž zvýši poplatky za parkovanie pre autá typu SUV

Paríž 12. júla (TASR) - Francúzske hlavné mesto Paríž sa rozhodlo zaviesť vyššie poplatky za parkovanie pre vozidlá typu SUV. Chce tak bojovať proti čoraz ťažším, väčším a silnejším autám, ktoré podľa tamojších predstaviteľov nemajú v uliciach miest čo hľadať. V utorok to uviedol denník The Guardian, informuje TASR.



Mesto ešte neoznámilo presné parametre, podľa ktorých sa budú SUV posudzovať. Elektrické autá a väčšie rodinné autá pre viacdetné rodiny by však mali byť oslobodené od zvýšených poplatkov za parkovanie, ktoré vstúpia do platnosti 1. januára 2024.



Mestskí poslanci v Paríži nové nariadenia o parkovacej politike jednohlasne schválili ešte v júni. Člen mestskej rady Frédéric Badina-Serpette uviedol, že cieľom je bojovať proti tzv. autoobezite, čiže neúprosnému zvyšovaniu hmotnosti a veľkosti áut vo francúzskych mestách, ale najmä v Paríži.



Počet vozidiel SUV v uliciach Paríža stúpol podľa oficiálnych štatistík za uplynulé štyri roky o 60 percent. Tieto autá v súčasnosti tvoria až 15 percent zo všetkých 1,15 milióna áut, ktoré vo francúzskej metropole každý večer parkujú.



Mestskí poslanci dúfajú, že zvýšené poplatky odradia potenciálnych majiteľov SUV od kúpy takýchto vozidiel a naopak, povzbudia ich, aby kupovali menšie a ľahšie automobily.



Viceprimátor Paríža zodpovedný za verejné priestranstvá a dopravnú politiku David Belliard uviedol, že autá SUV sa "do mestského prostredia veľmi nehodia".



"Nie sú tu horské ani prašné cesty... V Paríži sú SUV úplne zbytočné. Na dôvažok sú i nebezpečné a ťažkopádne a na ich výrobu sa spotrebúva príliš veľa zdrojov," dodal Belliard.



The Guardian dodáva, že podobný krok ako Paríž v budúcnosti chystajú aj mestá ako Lyon alebo Grenoble.