Parížania súhlasili so zvýšením parkovného pre vozidlá SUV

Paríž 4. februára (TASR) - Obyvatelia Paríža podporili v nedeľnom referende návrh na zvýšenie poplatkov za parkovanie pre vozidlá triedy SUV. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov, ktoré zverejnila parížska radnica, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



S návrhom na zvýšenie parkovného pre vozidlá s hmotnosťou nad 1,6 tony na 18 eur za hodinu v centre mesta, resp. na 12 eur mimo centra, súhlasilo 54,55 hlasujúcich Parížanov. Hlasovať však prišlo len 5,7 percenta oprávnených voličov - 78.000 z 1,3 milióna.



Starostka Paríža Anne Hidalgová privítala "jasnú voľbu Parížanov" v prospech opatrenia, ktoré je podľa nej "dobré pre zdravie a pre našu planétu".



Elektromobilov sa bude zvýšenie parkovného týkať v prípade, ak ich hmotnosť presiahne dve tony. Opatrenie sa netýka ľudí žijúcich alebo pracujúcich v Paríži, taxikárov, obchodníkov, zdravotníkov a ľudí so zdravotným postihnutím, vysvetľuje AFP.



Hlasovanie o parkovnom pre SUV nadviazalo na minuloročné referendum organizované parížskou radnicou, ktoré sa týkalo zákazu požičiavania elektrických kolobežiek. Na základe výsledkov plebiscitu bolo potom asi 15.000 kolobežiek vykázaných z parížskych ulíc, keďže takmer 90 percent zo 103.000 hlasujúcich ich odmietlo.



Vo Francúzsku - krajine milovníkov áut, ktorá je domovom značiek Renault, Citroen či Peugeot - sa Hidalgová už roky snaží o to, aby bol Paríž k používaniu áut menej ústretový. Na niektoré cesty, najmä na nábreží rieky Seina, ktoré bolo kedysi frekventovanou výpadovkou, radnica úplne zakázala vjazd motorovým vozidlám.