Parížania v apríli rozhodnú o budúcnosti zdieľaných kolobežiek

Paríž 16. februára (TASR) - Parížska radnica zorganizuje 2. apríla hlasovanie občanov o ďalšom osude služby na zdieľanie kolobežiek, ktorých používatelia sú často účastníkmi dopravných nehôd. Okrem toho zaparkované kolobežky bývajú prekážkou na chodníkoch i cestách.



Koncesiu na prevádzkovanie tejto služby majú v Paríži traja prevádzkovatelia. Jej platnosť vyprší koncom marca. O osude tejto takzvanej "mäkkej" mobility rozhodnú Parížania v hlasovaní 2. apríla.



"Budeme rešpektovať názor Parížanov," sľúbila parížska primátorka Anne Hidalgová podľa spravodajskej televízie BFM. Hidalgová je za ukončenie samoobslužného prenájmu e-kolobežiek.



Hidalgovej námestník David Belliard, ktorý má na starosti transformáciu verejného priestoru, mobility a dopravy, v pondelok pre rozhlasovú stanicu RMC uviedol, že kolobežky sú súčasťou zložitejšieho problému.



"Už dva a pol roka vidím, že je to vo verejnom priestore čoraz ťažšie. Máme mnoho problémov a mnohí ľudia tvrdia, že sa cítia ohrození. Nie len kvôli kolobežkám, ale (tie) sú súčasťou problému," vysvetlil Belliard.



Nemenovaný Parížan pre RMC uviedol, že kolobežky často spôsobujú nehody - okrem iného aj pre to, že ich nepočuť prichádzať. Navyše, "sú všade, kazia vzhľad mesta, váľajú sa na zemi," povedal.



"Snažili sme sa ich regulovať, ale úplne to nefunguje," pripustil David Belliard.



BFM pripomenula, že parížska mestská rada zriadila vyhradené parkovacie miesta a vyradila ulice, kde je zákaz vjazdu kolobežiek. Parkovacie plochy pre kolobežky však na mnohých miestach nemajú dostatočnú kapacitu, takže používatelia ich odstavia kdekoľvek. Kolobežky tak vytvárajú prekážku najmä pre ľudí s obmedzenou mobilitou i malé deti.



Podľa BFM traja prevádzkovatelia majú v Paríži dovedna asi 15.000 e-kolobežiek. Priemerný vek ich používateľov je 33 rokov a 85 percent z nich žije v metropolitnej oblasti Paríža.