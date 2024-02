Parížania v referende rozhodujú o zdražení parkovania pre vozidlá SUV

Paríž 4. februára (TASR) - Parížania v nedeľu v referende hlasujú o návrhu na zvýšenie poplatkov za parkovanie pre vozidlá triedy SUV.



Hlasovať v minireferende môžu všetci Parížania zapísaní do zoznamov voličov. K dispozícii majú 222 hlasovacích miest, ktoré sa zatvoria o 19.00 h SEČ. Výsledky plebiscitu sa očakávajú v nedeľu večer, informovala spravodajská televízia BFM.



Ako objasnila agentúra AP, referendum je ďalší prejav snahy socialistickej parížskej primátorky Anne Hidalgovej urobiť mesto, ktoré bude hostiť tohtoročné olympijské hry, ekologickejším a priateľskejším k chodcom a cyklistom.



V príspevkoch na sociálnych sieťach, ktorými sa snažila získať hlasy voličov, Hidalgová argumentovala, že vozidlá SUV zaberajú na úzkych parížskych uliciach príliš veľa miesta, príliš znečisťujú životné prostredie a "ohrozujú naše zdravie a našu planétu" a v porovnaním s menšími autami spôsobujú aj viac dopravných nehôd.



Philippe Nozire, predseda združenia 40 millions d'automobilistes na obranu záujmov motoristov, v rozhovore pre BFM označil nedeľné referendum za "frašku" a "výsmech demokracie", pričom pripomenul, že niektoré menšie staré autá znečisťujú životné prostredie viac ako moderné SUV.



BFM dodala, že zvýšenie parkovného za SUV by sa týkalo len nerezidentov.



V praxi by zmena v tarifách znamenala, že náklady pre nerezidentov na parkovanie vozidiel SUV v centrálnych parížskych štvrtiach - v obvodoch s číslami I. až XI. - by sa vyšplhali na 18 eur za hodinu počas prvých dvoch hodín. Menšie autá by platili šesť eur za hodinu.



Mimo centra mesta, vo vonkajších parížskych obvodoch s číslami XII. až XX., by mimoparížsky vodič SUV zaplatil za prvé dve hodiny 12 eur za hodinu, pričom by sa táto suma postupne zvýšila na 150 eur za šesť hodín.



Hlasovanie o parkovnom pre SUV nadväzuje na minuloročné referendum organizované parížskou radnicou, ktoré sa týkalo zákazu požičiavania elektrických kolobežiek.



Na základe výsledkov plebiscitu bolo potom okolo 15.000 kolobežiek vykázaných z parížskych ulíc, keďže takmer 90 percent zo 103.000 hlasujúcich ich odmietlo.



Vo Francúzsku - krajine milovníkov áut, ktorá je domovom značiek Renault, Citroen či Peugeot - sa Hidalgová už roky snaží o to, aby Paríž bol k používaniu áut menej ústretový. Na niektoré cesty, najmä na nábreží rieky Seina, ktoré bolo kedysi frekventovanou výpadovkou, radnica úplne zakázala vjazd motorovým vozidlám. Odkedy Hidalgová tieto cesty v roku 2016 uzavrela pre motorovú dopravu, stali rajom pre cyklistov, bežcov, rodiny a zamilované páry.



Nové cyklistické pruhy pribudnú pre olympijské a paralympijské hry, ktoré sa v Paríži uskutočnia 26. júla až 11. augusta.