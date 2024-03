Paríž:Medzi Francúzskom a Nemeckom nie je pre rozdiely žiadny konflikt

Paríž 2. januára (TASR) - Francúzsky minister zahraničných vecí Stéphane Séjourné vyjadril presvedčenie, že medzi Francúzskom a Nemeckom nie je žiadny konflikt ani napriek rozdielnym postojom k podpore Ukrajiny. Uviedol to v sobotňajšom rozhovore pre francúzske noviny Le Monde, informuje agentúra DPA.



Séjourné tak reagoval na nedávne vyhlásenia francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a nemeckého spolkového kancelára Olafa Scholza. Macron minulý týždeň v Paríži vyhlásil, že nevylučuje v budúcnosti nasadenie francúzskych pozemných jednotiek na Ukrajine.



Viacero lídrov vrátane Scholza sa od myšlienky vyslania vojakov európskymi krajinami alebo krajinami aliancie NATO na Ukrajinu dištancovalo.



Nemecký kancelár ešte pred stretnutím v Paríži vylúčil vyslanie nemeckých vojakov a ich zapojenie sa do konfliktu, ako aj dodanie riadených striel s plochou dráhou letu Taurus. Ako dôvod uviedol riziko zapojenia Nemecka do vojny na Ukrajine i eskaláciu do vojny medzi NATO a Ruskom.



"Žiadny francúzsko-nemecký konflikt neexistuje. Zhodneme sa na 80 percentách otázok. Máme vôľu rozprávať sa medzi sebou," povedal Séjourné s tým, že už hovoril so svojou nemeckou kolegyňou Annalenou Baerbockovou, s ktorou sa má stretnúť v utorok v Paríži.