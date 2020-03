Parížska bazilika Sacré Coeur je zavretá prvýkrát od svojho dokončenia

Paríž 20. marca (TASR) - Parížska bazilika Sacré-Coeur na vrchole Montmartre je od pondelka prvýkrát od svojho dokončenia v roku 1914 uzavretá pre verejnosť. Podľa spravodajského portálu France Info to oznámil jej rektor, biskup Jean Laverton.



Uzavretie tejto navštevovanej parížskej pamätihodnosti súvisí s opatreniami, ktoré francúzska vláda prijala v rámci boja s koronavírusom SARS-CoV-2.



V bazilike Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa už viac ako sto rokov koná neprerušená eucharistická adorácia, preto je i významným pútnickým miestom. V neprítomnosti veriacich ich teraz bude viesť komunita benediktínskych mníšok z Montmartre.



Počas zákazu vychádzania vyhláseného vládou pre epidémiu koronavírusu zostávajú síce kostoly vo Francúzsku otvorené, ale podľa vládnych nariadení sú v nich zakázané akékoľvek stretnutia viac ako 20 ľudí a podľa konferencie biskupov sa v nich ani nemajú sláviť žiadne omše. V katolíckych médiách alebo na sociálnych sieťach je však možné sledovať streamované bohoslužby.



Až do odvolania sú zastavené aj záchranné a zaisťovacie práce na parížskej katedrále Notre-Dame, ktorú vlani v apríli vážne poškodil mohutný požiar. Na stavenisku obvykle denne pracovalo okolo sto ľudí, ale pre koronavírus a nemožnosť dodržať v tejto situácii všetky sanitárne opatrenia sa záchranné práce prerušili.



Pôvodne sa 23. marca malo začať s demontážou lešenia postaveného okolo časti katedrály ešte pred požiarom, a to z dôvodu rekonštrukcie vysokej štíhlej veže (sanktusníka), ktorá sa napokon pri požiari zrútila do hlavnej lode chrámu.



Tím, ktorý má na starosti prípravu rekonštrukcie katedrály, ubezpečil, že aj v tejto situácii je bezpečnosť a ochrana katedrály zaistená.