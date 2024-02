Parížska olympijská dedina je pripravená, na otvorení bude aj Macron

Paríž 29. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa zúčastní vo štvrtok na slávnostnom otvorení olympijskej dediny pre nadchádzajúce OH v Paríži. Cieľ odovzdania tejto kľúčovej časti infraštruktúry bol stanovený na 1. marca a podarilo sa ho dodržať.



Na otvorení rozľahlého areálu na severe Paríža sa ako čestní hostia predstavia okrem Macrona aj hlavný organizátor Tony Estanguet a niekoľko francúzskych športovcov. Približne 40 nízkopodlažných výškových budov bude počas OH2024, ktoré sa začnú 26. júla, slúžiť pre približne 14.000 ľudí a ďalších 9000 počas následných paralympijských hier.



Organizátori olympijských hier si vo štvrtok prevezmú kľúče od dediny športovcov o deň skôr, ako bolo naplánované, čo posilňuje rastúcu dôveru, že budú na hry pripravené. "Francúzsko je schopné plniť úlohy načas. Termíny boli dodržané napriek zložitosti stavby, covidu a vojne na Ukrajine," povedal tento týždeň novinárom Macronov poradca.



Podľa kancelárie prezidenta je dedina len tri percentá nad rozpočtom, keď sa vezme do úvahy inflácia. Aj to považujú za ďalší dôkaz, že parížske hry sa môžu vyhnúť nástrahám minulých ročníkov. Organizátori v Paríži presadzujú nový model, ktorý sa zameriava na využitie existujúcej športovej infraštruktúry, ako aj na podporu recyklácie, opätovného využitia a nových inovatívnych technológií.



Dedina je najväčším novovybudovaným projektom, ktorý sa nachádza na mieste pri rieke Seine, ktoré je stredobodom úsilia o regeneráciu ekonomicky chudobného parížskeho predmestia Seine-Saint-Denis. "Dali sme sľub, že vytvoríme predovšetkým novú štvrť pre Seine-Saint-Denis, a nie olympijskú a paralympijskú dedinu," povedal Laurent Michaud, riaditeľ prevádzky dediny organizačného výboru.



Každý z výškových blokov, v ktorých sa nachádza 2800 bytov, má iný dizajn, má zdôrazniť "architektonickú rozmanitosť", ktorá sa považuje za charakteristický znak európskych miest. Po skončení OH bude väčšina ubytovacích zariadení odpredaná súkromným majiteľom domov, zatiaľ čo najmenej tretina bude použitá na verejné bývanie a z ďalších sa stanú študentské ubytovne. Informovala o tom agentúra AFP.