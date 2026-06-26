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Parížska polícia pre vysoké teploty vyzýva na zrušenie Pride
Organizátori pochodu Pride žiadosti polície vyhoveli a akcia na podporu práv LGBTI komunity sa pravdepodobne uskutoční v septembri.
Autor TASR
Paríž 26. júna (TASR) - Vzhľadom na vysoké teploty vyzvala polícia v Paríži organizátorov pochodu Pride, ktorý sa mal uskutočniť v sobotu, aby zrušili celú akciu. V opačnom prípade pohrozila zákazom podujatia. Podobné výzvy adresovala aj vedeniu festivalu Solidays a atletickej súťaže na Stade Charlety. Na všetkých podujatiach sa očakávala účasť desaťtisícov ľudí. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a AFP.
Organizátori pochodu Pride žiadosti polície vyhoveli a akcia na podporu práv LGBTI komunity sa pravdepodobne uskutoční v septembri. Pride sa nebude konať ani v treťom najväčšom francúzskom meste Lyon.
Séria koncertov na festivale Solidays, ktorá sa mala uskutočniť v piatok na parížskom hipodróme, sa presúva na nedeľu.
„Napriek opatreniam, ktoré prijali organizátori, a ich snahám o posilnenie vlastných kapacít v oblasti prvej pomoci, predstavujú státisíce ľudí, ktorí sa na tieto podujatia chystajú, vysoké riziko nadmerného zaťaženia zdravotníckeho systému, ktorý už teraz funguje na hranici svojich možností,“ uviedla polícia.
Podľa analýzy agentúry AFP bude v piatok teplotám nad 35 stupňov Celzia v Európe vystavených 150 miliónov ľudí.
Organizátori pochodu Pride žiadosti polície vyhoveli a akcia na podporu práv LGBTI komunity sa pravdepodobne uskutoční v septembri. Pride sa nebude konať ani v treťom najväčšom francúzskom meste Lyon.
Séria koncertov na festivale Solidays, ktorá sa mala uskutočniť v piatok na parížskom hipodróme, sa presúva na nedeľu.
„Napriek opatreniam, ktoré prijali organizátori, a ich snahám o posilnenie vlastných kapacít v oblasti prvej pomoci, predstavujú státisíce ľudí, ktorí sa na tieto podujatia chystajú, vysoké riziko nadmerného zaťaženia zdravotníckeho systému, ktorý už teraz funguje na hranici svojich možností,“ uviedla polícia.
Podľa analýzy agentúry AFP bude v piatok teplotám nad 35 stupňov Celzia v Európe vystavených 150 miliónov ľudí.