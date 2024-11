Parížska primátorka vylúčila svoju kandidatúru vo voľbách v roku 2026

Paríž 26. novembra (TASR) - Socialistická primátorka Paríža Anne Hidalgová sa v komunálnych voľbách v roku 2026 nebude uchádzať o znovuzvolenie. Uviedla to v rozhovore pre denník Le Monde. Informovala o tom v utorok agentúra AFP, píše TASR.



Hidalgová, ktorá je na čele parížskej radnice od roku 2014 ako vôbec prvá žena, pre Le Monde spresnila, že rozhodnutie, že nebude kandidovať na tretie funkčné obdobie, urobila už dávno.



"Vždy som bola presvedčená, že dve volebné obdobia stačia na to, aby sa dosiahli hlboké zmeny," ozrejmila 65-ročná Hidalgová, ktorá druhý mandát získala vo voľbách v roku 2020.



Ako vhodného nástupcu vo funkcii Hidalgová podporila kolegu socialistu Rémiho Férauda, ktorý podľa nej má "potrebné odhodlanie, vážnosť i schopnosť spájať" ľudí.



Hidalgovú jej priaznivci uznávajú za obmedzenie áut v centre mesta. Na úkor áut zvýšila počet cyklistických pruhov a zorganizovala referendá, ktoré vyústili do zákazu požičiavania e-kolobežiek a strojnásobenia poplatkov za parkovanie pre autá typu SUV. Podieľala sa i na príprave letných olympijských a paralympijských hier, ktoré boli vnímané ako veľký úspech.



Odporcovia Hidalgovej vyčítajú, že sa nedokázala vyrovnať s každodennými problémami vo francúzskej metropole. Obviňujú ju, že svojimi zásahmi do dopravy v centre mesta spôsobila ešte väčšiu koncentráciu áut v iných lokalitách. Vyčítajú jej aj zhoršenie bezpečnosti, nedostatočnú čistotu vo verejných priestoroch a problémy s plynulosťou verejnej dopravy.



V parížskych komunálnych voľbách v roku 2026 bude veľkou výzvou pre tábor socialistov zrejme kandidatúra pravicovej ministerky kultúry Rachidy Datiovej, ktorá bola v posledných rokoch nezmieriteľnou kritičkou Hidalgovej.



Kandidovať chce aj Hidalgovej medzičasom už bývalý viceprimátor Emmanuel Grégoire, ktorého vzťahy s Hidalgovou sú na bode mrazu napriek tomu, že patria do rovnakej politickej strany.



Hovorí sa, že záujem o post parížskeho primátora prejavili aj expremiér Gabriel Attal či komunistický senátor Ian Brossat.



Získať späť radnicu v Paríži je pre francúzsku pravicu veľkou výzvou a pokračovaním odkazu jej primátorov Jacqua Chiraca a Jeana Tiberiho. Socialisti majú kontrolu nad Parížom od roku 2001, keď sa primátorom stal Bertrand Delanoe.