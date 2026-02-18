< sekcia Zahraničie
Parížska prokuratúra vyzvala Epsteinove obete, aby sa prihlásili
Výzva na podanie trestných oznámení a svedeckých výpovedí nasleduje po tom, čo americké ministerstvo spravodlivosti v januári zverejnilo ďalšie milióny dokumentov z vyšetrovania Epsteina.
Autor TASR
Paríž 18. februára (TASR) - Parížska prokuratúra v stredu vyzvala potenciálne obete amerického sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina, aby sa prihlásili, keďže úrady vyšetrujú prípadné trestné činy týkajúce sa Francúzska a jeho občanov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Výzva na podanie trestných oznámení a svedeckých výpovedí nasleduje po tom, čo americké ministerstvo spravodlivosti v januári zverejnilo ďalšie milióny dokumentov z vyšetrovania Epsteina, ktorý zomrel vo väzení v roku 2019. „Už teraz chceme stáť po boku týchto obetí,“ povedala prokurátorka Laure Beccuauová pre televíznu stanicu France Info. „Ak si to budú želať, prijmeme všetky vyhlásenia, ktoré budú chcieť urobiť, či už vo forme trestných oznámení, alebo svedeckých výpovedí,“ ozrejmila.
Parížska prokuratúra má právomoc konať, ak je páchateľ Francúz, aj keď boli skutky spáchané v zahraničí, alebo ak sú obeťami Francúzi, ozrejmila Beccuauová. Ak by predložené dôkazy presahovali jurisdikciu prokuratúry, vyšetrovatelia „všetko postúpia“ príslušným orgánom, dodala.
V najnovších Epsteinových spisoch figurujú mená niekoľkých francúzskych verejných činiteľov, aj keď samotná zmienka ešte neznamená, že spáchali trestný čin. Prokurátori zatiaľ vyšetrujú francúzskeho diplomata, modelingového agenta či hudobníka.
Prokuratúra v sobotu oznámila, že sudcovia dostali za úlohu preskúmať trestné činy, „najmä sexuálnej alebo finančnej povahy“, do ktorých by mohli byť zapojení francúzski štátni príslušníci.
Epsteina s Francúzskom spájali rozsiahle väzby. Na západe Paríža v ulici Avenue Foch vlastnil apartmán a pred svojou smrťou často navštevoval francúzsku metropolu.
