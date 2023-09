Parížska prokuratúra žiada postaviť Le Penovú pred súd

Paríž 22. septembra (TASR) — Parížska prokuratúra v piatok oznámila, že podniká kroky, ktoré povedú k súdnemu stíhaniu krajne pravicovej političky Marine Le Penovej a 26 jej spolupracovníkov pre podozrenie, že fondy EÚ využili na financovanie straníckych aktivít vo Francúzsku. Informovala o tom agentúra AFP.



V prípade, že súd uzná Le Penovú za vinnú, hrozí jej desaťročný trest odňatia slobody, pokuta milión eur a — keďže je volenou predstaviteľkou — aj zákaz zastávať verejnú funkciu na desať rokov, uviedla parížska prokuratúra. AFP podotkla, že by to ohrozilo Le Penovej zámer kandidovať v roku 2027 na funkciu hlavy štátu.



Vyšetrovanie kauzy fiktívnych pracovných miest sa začalo v roku 2015. Prebiehalo teda aj v čase, keď v rokoch 2017 a 2022 kandidovala v prezidentských voľbách, ktoré v oboch prípadoch prehrala s centristom Emmanuelom Macronom.



V pravidlách fungovania EP sa uvádza, že asistenti europoslancov na plný úväzok nesmú vykonávať platenú prácu pre národnú politickú stranu a že asistenti na čiastočný úväzok musia mať aj druhé zamestnanie.



Prokuratúra Le Penovú podozrieva, že vo "svoj prospech nastavila systém sprenevery európskych fondov prostredníctvom fiktívneho zamestnávania asistentov poslancov".



Parížska prokuratúra chce stíhať 11 europoslancov z Le Penovej strany Národné združenie (RN), predtým známej ako Národný front (FN), vrátane jej samotnej a jej otca Jeana-Marie, ako aj 12 ich parlamentných asistentov a štyroch zamestnancov RN. Samotná strana čelí obžalobe zo zatajenia priestupkov.



Európsky parlament v roku 2018 zverejnil odhad, že od roku 2009 do roku 2017 bolo takto Le Penovej stranou spreneverených 6,8 milióna eur.



Na konci administratívneho vyšetrovania, ktoré sa v súvislosti s podozrením zo zneužitia európskych fondov Le Penovou začalo v roku 2014, Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) požadoval od Le Penovej vrátenie 330.000 eur za fiktívne zamestnanie dvoch asistentov: šéfky svojho štábu Catherine Grisetovej a svojho osobného ochrankára Thierryho Légiera.



Le Penová tieto peniaze odmietala vrátiť, na čo europarlament svojho času reagoval krátením jej platu europoslankyne.



Vo štvrtok však jej advokát oznámil, že Le Penová súhlasila s vrátením požadovanej sumy. Advokát doplnil, že Le Penová sa teraz vyhne "nútenej exekúcii." Súčasne však vyhlásil, že táto platba "v žiadnom prípade nepredstavuje explicitné alebo implicitné uznanie nárokov Európskeho parlamentu".



V oddelenom konaní OLAF zistil, že Le Penová a traja ďalší europoslanci požiadali o náhradu výdavkov v objeme asi 600.000 eur, z ktorých sa v skutočnosti financovali aktivity strany vo Francúzsku.