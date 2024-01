Parížske hotely sa snažia pred olympijskými hrami vyhubiť ploštice

Paríž 3. januára (TASR) — Parížski hotelieri robia všetko pre to, aby pred letnými olympijskými a paralympijskými hrami uistili svojich potenciálnych zákazníkov, že si z pobytu neodnesú nechcený darček v podobe ploštíc, s ktorými francúzska metropola zápasí už celé mesiace. Podľa denníka Le Parisien dostávajú mnohí deratizéri vo francúzskom hlavnom meste už teraz objednávky na prehliadky hotelových izieb so psami, informuje v utorok agentúra DPA.



Hotely sa obávajú negatívnej reklamy v podobe fotografie ploštice na platformách zameraných na rezerváciu ubytovania. Preto si podľa Sébastiena Pizzocara, šéfa únie odborníkov na detekciu ploštíc pomocou psov, už teraz objednávajú preventívne kontroly svojich izieb. "Zamorenie sa dá včas odhaliť ešte pred náporom turistov," cituje ho Le Parisien.



Takáto kontrola jednej izby vyjde na približne 30 eur. V prípade, že by sa v nej naozaj našli ploštice, bolo by ich možné zlikvidovať tzv. parným čistením.



Letné olympijské hry budú vo francúzskej metropole prebiehať od 26. júla do 11. augusta. Krátko nato sa od 28. augusta do 8. septembra uskutoční paralympiáda.



Hystéria okolo invázie ploštíc vypukla v Paríži už vlani v lete. Ľudia od vtedy čoraz častejšie nahlasovali prítomnosť ploštíc v prostriedkoch hromadnej dopravy, kinách a inde, pričom často zverejňovali aj fotografie týchto parazitov.



Francúzske úrady nedávno oznámili, že v ostatných rokoch naozaj došlo k zvýšenému šíreniu ploštíc. Podľa ich odhadov bolo týmito parazitmi v rokoch 2017 - 2022 zamorených až 11 percent všetkých francúzskych domácností.



Ploštica je malý hmyz, ktorý sa živí najmä ľudskou krvou. Najčastejšie sa vyskytuje v matracoch a ich taštičkových pružinách. Vie sa však ukrývať aj v spojoch či rôznych puklinách na nábytku a preniesť ju možno napríklad aj na oblečení či v batožine.



Najčastejším prejavom po uštipnutí plošticou sú drobné poranenia kože. Výskyt ploštíc však môže u niektorých ľudí podľa odborníkov viesť aj k rôznym psychickým až psychiatrickým problémom, ako sú poruchy spánku, úzkosti, pocit paniky.



Ploštice sa vytratili z bežného života v 50. rokoch 20. storočia, ale za posledných 30 rokov sa v mnohých rozvinutých krajinách "vrátili na scénu" vďaka zvýšenej mobilite, nákupom oblečenia a doplnkov z druhej ruky i zvyšujúcej sa odolnosti voči insekticídom. DPA približuje, že v súčasnosti sú tieto parazity odolné prakticky voči všetkým voľne predajným insekticídom, takže odborná pomoc je často jedinou možnosťou, ako sa ich zbaviť.