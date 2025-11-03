< sekcia Zahraničie
Parížske katakomby sa zatvárajú, čaká ich polročná obnova
Autor TASR
Paríž 3. novembra (TASR) - Jednu z najväčších turistických atrakcií Paríža, a určite tú najmorbídnejšiu, v pondelok na šesť mesiacov zatvorili pre návštevníkov z dôvodu renovačných prác.
Parížske katakomby, podzemné chodby, ktoré sú miestom posledného odpočinku miliónov tiel exhumovaných z cintorínov hlavného mesta medzi stredovekom a Veľkou francúzskou revolúciou, prejdú obnovou, v rámci ktorej sa zlepší ventilácia, osvetlenie a schéma pamiatky, informovala tlačová agentúra AFP.
Práce za 5,5 milióna eur majú za cieľ skvalitniť zážitok približne 600.000 návštevníkov, ktorí do kostnice každý rok zavítajú, a pomôcť zachovať pozostatky, ktoré sa tam nachádzajú. Hromadenie vlhkosti v katakombách, ktorá sa zráža a kvapká na zem aj na návštevníkov, „je nevyhovujúca pre zachovanie kostí“, povedala pre AFP správkyňa lokality Isabelle Knafouová. Táto vlhkosť umožňuje baktériám usadzovať sa a množiť sa na nahromadených kostrových pozostatkoch.
Renovácia bude zameraná na zmiernenie tohto problému a zároveň na prestavbu takmer 800-metrovej trasy, ktorou návštevníci počas prehliadky prechádzajú, pričom cieľom je tiež zachovať „autentického“ ducha miesta, dodala pracovníčka.
Grafity, ktoré boli namaľované na niektorých miestach, budú odstránené, hoci Knafouová tvrdí, že väčšinu nápisov zanechali na stenách katakomb ešte návštevníci v 19. storočí a „takmer“ prispievajú k histórii tohto miesta.
Vzhľadom na časté krádeže kostí a lebiek v minulosti sú teraz ostatky spojené dovedna. „Niektorí návštevníci sem prichádzajú preto, aby sa trochu vystrašili - bez toho, aby si uvedomovali, že ide o skutočné ľudské kosti,“ zakončila správkyňa.
