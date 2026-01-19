< sekcia Zahraničie
Parížske múzeum Louvre je v pondelok pre štrajk zatvorené
Autor TASR
Paríž 19. januára (TASR) - Múzeum Louvre v Paríži zostalo v pondelok zatvorené pre ďalší štrajk jeho zamestnancov, ktorí protestujú proti zhoršeniu svojich pracovných podmienok. Ide o tretiu takúto akciu od začiatku januára. TASR informuje podľa správy agentúry AFP a televízie BFM.
Odbory sa štrajkom domáhajú náboru ďalších zamestnancov, lepších platov i lepšej údržby rozsiahleho kráľovského paláca, kde Louvre, navštevovanejšie múzeum sveta, sídli.
Ako spresnila BFM, za pokračovanie štrajku, ktorý sa začal 15. decembra 2025, v pondelok ráno na zhromaždení hlasovalo približne 300 zamestnancov.
Táto ich najnovšia mobilizácia nadväzuje na dve predchádzajúce protestné akcie 5. januára a 12. januára, keď bol Louvre zavretý. Návštevníci s rezerváciami na vstup dostali automatickú refundáciu svojich lístkov.
AFP uviedla, že od začiatku štrajkovej pohotovosti v polovici decembra 2025 bolo oznámené prijatie takmer 140 nových zamestnancov. Na tento štvrtok je na ministerstve kultúry naplánované ďalšie stretnutie, na ktorom sa bude diskutovať o zvýšení platov.
„Ak aj dostaneme vyšší plat, ale bude pokračovať tento model riadenia, nebudeme z problémov vonku,“ povedala agentúre AFP Valérie Baudová z odborového zväzu CFDT. Časť odborárov totiž kritizuje aj štýl riadenia zo strany riaditeľky múzea Laurence des Cars, ktorý považujú za nepružný. „Stále máme do činenia s vedením, ktoré sa do niečoho púšťa a neuvedomuje si, že niekedy môže aj nemať pravdu,“ dodala Elise Mullerová z odborového zväzu SUD.
Dva dni, keď bolo múzeum pre štrajk zatvorené, viedli k strate príjmov vo výške „najmenej jeden milión eur“, uviedlo vedenie Louvru. V čase, keď bol Louvre otvorený aspoň čiastočne, boli pre návštevníkov sprístupnené len obmedzené okruhy: napr. trasa k najznámejším dielam, medzi ktoré patria Mona Lisa od talianskeho renesančného majstra Leonarda de Vinciho a Méloská Venuša od starogréckeho sochára Alexandrosa z Antiochie.
Situácia zamestnancov v Louvri sa opäť stala predmetom diskusie po vlámaní z 19. októbra 2025, keď skupina zlodejov prenikla do Apolónovej galérie a ukradla osem vzácnych šperkov patriacich francúzskym cisárom a cisárovným s odhadovanou hodnotou okolo 88 miliónov eur.
Múzeum Louvre je otvorené od 09.00 h každý deň okrem utorka. V stredu a v piatok sú expozície prístupné o tri hodiny dlhšie do 21.00 h.
