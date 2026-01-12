Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Parížske múzeum Louvre v pondelok zatvorili pre štrajk

Archívna snímka. Foto: Teraz.sk

Dôvodom je podľa nich nedostatočný pokrok v rokovaniach s ministerstvom kultúry a vedením inštitúcie.

Autor TASR
Paríž 12. januára (TASR) - Parížske múzeum Louvre oznámilo, že v dôsledku štrajku zamestnancov je v pondelok výnimočne zatvorené. Personál vstúpil do štrajku niekoľkokrát počas uplynulých týždňov, pričom žiada zvýšenie miezd a zlepšenie pracovných podmienok. Osobám, ktoré si rezervovali na pondelok vstupenky do múzea, automaticky vrátia peniaze. Informovali o tom agentúry Reuters a AFP, píše TASR.

Podľa odborových zväzov CFDT a CGT hlasovalo za štrajk v pondelok ráno na valnom zhromaždení 300 až 350 zamestnancov Louvru. Dôvodom je podľa nich nedostatočný pokrok v rokovaniach s ministerstvom kultúry a vedením inštitúcie.

Louvre je najnavštevovanejšie múzeum na svete, do ktorého denne zavíta približne 30.000 ľudí. V októbri sa však stalo terčom veľkého vlámania, keď štyria zlodeji za bieleho dňa ukradli klenoty z 19. storočia v hodnote 88 miliónov eur, po ktorých sa stále pátra.

Okrem toho zatekajúca voda v novembri poškodila staroveké knihy a rukopisy v egyptskej sekcii a v októbri vedenie muselo zatvoriť galériu, v ktorej bola vystavená starogrécka keramika, pretože hrozilo zrútenie stropných trámov. Tieto prípady podľa Reuters odhalili závažné bezpečnostné nedostatky a zhoršujúci sa stav múzea.

Zamestnanci Louvre začali štrajkovať v polovici decembra a požadujú zvýšenie počtu pracovníkov a platov a lepšiu údržbu múzea. Ich konanie viedlo k zatvoreniu múzea na celý jeden deň v decembri a odvtedy bolo niekoľko dní otvorené len čiastočne. Zatvorené býva obvykle len v utorok a v niektoré sviatky.
