Parížske múzeum naposledy vystaví ukradnuté artefakty z Beninu

Paríž 25. októbra (TASR) - Parížske múzeum mimoeurópskeho umenia (Musée du quai Branly) od utorka do nedele naposledy vystaví 26 artefaktov z Beninu, ktoré Francúzi ukradli ešte počas koloniálnej éry. Informovala o tom v pondelok agentúra AP, podľa ktorej môže rozhodnutie o vrátení predmetov znamenať "právny precedens" pre ďalšie európske múzeá. Francúzsky rezort kultúry to však odmieta.



Drevené antropomorfné sochy, kráľovské tróny a posvätné oltáre ukradla francúzska armáda zo západnej Afriky ešte v 19. storočí. Po skončení krátkej výstavy ich vrátia späť do Beninu. Beninský minister kultúry Jean-Michel Abimbola minulý týždeň označil návrat diel za "historický míľnik" a začiatok ďalšej spolupráce medzi oboma krajinami.



AP pripomenula, že francúzsky prezident Emmanuel Macron viackrát naznačil, že krajina galského kohúta musí napraviť krivdy minulosti. Už počas prejavu v roku 2017 vyhlásil, že už nemôže akceptovať, že "veľká časť kultúrneho dedičstva mnohých afrických krajín sa nachádza vo Francúzsku".



Celkovo 26 diel smerujúcich do Beninu predstavuje podľa AP len "malú hŕstku" z viac ako 90.000 artefaktov zo subsaharskej Afriky, ktoré sa stále nachádzajú vo francúzskych múzeách. Francúzska ministerka kultúry Roselyne Bachelotová zdôraznila, že najnovšia iniciatíva "nevytvorí právny precedens".



Očakáva sa, že oficiálny prevoz artefaktov do Beninu bude podpísaný v Paríži 9. novembra za prítomnosti prezidenta Macrona.



Bezprostredným predchodcom dnešného Beninu bolo kráľovstvo Dahome, založené roku 1625. V roku 1894 obsadili celú krajinu Francúzi. Roku 1958 získalo Dahome štatút autonómnej republiky a 1. augusta 1960 potom úplnú nezávislosť. Bývalá francúzska kolónia Dahome zmenila 1. decembra 1975 názov na Beninskú ľudovú republiku.